Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια στους 5 νέους σταθμούς – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό άνοιξαν στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (27.8.26) οι πέντε νέοι σταθμοί στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Έτσι, ανοιχτοί πλέον για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, με τα δρομολόγια να διεξάγονται χωρίς προβλήματα.

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Νωρίτερα, είχαν γίνει τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.