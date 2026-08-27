Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια στους 5 νέους σταθμούς – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό άνοιξαν στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (27.8.26) οι πέντε νέοι σταθμοί στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
Έτσι, ανοιχτοί πλέον για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, με τα δρομολόγια να διεξάγονται χωρίς προβλήματα.
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Νωρίτερα, είχαν γίνει τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.