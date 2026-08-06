Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριά – Στόχος η λειτουργία έως τέλος Αυγούστου

Στην τελική φάση υλοποίησης εισέρχεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια (trial run), με στόχο η νέα γραμμή να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Την πορεία των προετοιμασιών επιθεώρησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης.

Ο Νίκος Ταχιάος συμμετείχε επίσης σε διαδοχικές συσκέψεις με στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., των αναδόχων εταιρειών και της εταιρείας λειτουργίας THEMA, με αντικείμενο την πρόοδο των πιστοποιήσεων και την ετοιμότητα του Μετρό Θεσσαλονίκης για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής.

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Μετρό Θεσσαλονίκης: Νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε πρώτη φάση τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε η ένταξη των νέων συρμών να μην επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

«Ξεκινούν, σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο λόγος είναι ότι δεν θα θέλαμε τυχόν επιδράσεις από την ένταξη των νέων συρμών στο δίκτυο να διαταράξουν τη λειτουργία της βασικής γραμμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έως τώρα αποτελέσματα των δοκιμών είναι ιδιαίτερα θετικά, γεγονός που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι σύντομα το trial run θα επεκταθεί και στις ώρες της ημέρας.

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Στόχος η λειτουργία έως το τέλος του μήνα

Ο υφυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι, εφόσον οι δοκιμές ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επέκταση θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό μέχρι το τέλος του μήνα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, στο δίκτυο θα κυκλοφορούν συνολικά 33 συρμοί, έναντι 18 σήμερα. Μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2 προς 1, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση θα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια του trial run θα ελεγχθεί η ασφαλής λειτουργία του συνόλου του δικτύου, η συνεργασία όλων των υποσυστημάτων μέσω του ίδιου Κέντρου Ελέγχου, καθώς και η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που προέρχεται από τις έξι διαφορετικές συμβάσεις κατασκευής.