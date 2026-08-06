Ελλάδα

Αριστοτέλης Δαμίγος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Έλληνα σύνδεσμο του ελικοπτέρου που έπεσε στην Ψάθα

Ο Αριστοτέλης Δαμίγος ήταν πιλότος και συντονιστής-μεταφραστής και έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον Αριστοτέλη Δαμίγο στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του μετά το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο στην Ψάθα.

Ο Αριστοτέλης Δαμίγος ήταν πιλότος και συντονιστής-μεταφραστής και έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής τελέστηκε μια λιτή και σεμνή θρησκευτική ακολουθία, παρουσία ιερέα και με τη συμμετοχή χορωδίας ψαλτών. Συγγενείς και συνάδελφοι πήραν τον λόγο και μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τον χαρακτήρα, την προσφορά και την αγάπη του για το έργο που υπηρετούσε.

Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,

Το τελευταίο χειροκρότημα και τα δάκρυα των ανθρώπων που βρέθηκαν στην τελετή αποχαιρέτησαν έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία των άλλων. Η μνήμη του Αριστοτέλη Δαμίγου θα μείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,
Ο Αριστοτέλης Δαμίγκος,

Στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης και άλλοι.

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