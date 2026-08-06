Χανιά: Ερωτήματα για 75χρονη που έφυγε από το αστυνομικό τμήμα και αργότερα βρέθηκε νεκρή σε χωράφι

Η 75χρονη γυναίκα στα Χανιά, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την οικογένειά της και λίγες ημέρες μετά, βρέθηκε νεκρή. Αυτό που προκαλεί ερωτήματα ωστόσο είναι το γεγονός ότι λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, είχε εντοπιστεί από περιπολικό και είχε μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Εκεί, στο αστυνομικό τμήμα η 75χρονη οδηγήθηκε για να της γίνει εξακρίβωση στοιχείων, καθώς είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνη της. Όλα αυτά, την Πέμπτη 23 Ιουλίου… Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τελικά οι αστυνομικοί στα Χανιά δεν κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν, με την γυναίκα να φεύγει μόνη της ώρες αργότερα, χωρίς να γίνει αντιληπτή.

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Κάποιες ώρες μετά, δηλώθηκε η εξαφάνισή της από την κόρη της. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν η γυναίκα δεν βρέθηκε… Τελικά, το βράδυ της 3ης Αυγούστου, ένας πολίτης εντόπισε νεκρή την 75χρονη, σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανεύρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

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Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026, η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανώμενη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του Τμήματος η γυναίκα αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου.

Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από Ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική προφορική του εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθηκών αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά.

Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανεύρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026, η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανώμενη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του Τμήματος η γυναίκα αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου.

Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από Ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική προφορική του εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθηκών αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.