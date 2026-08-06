Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας σήμερα και αύριο

Οι ώρες αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία»)
Κλειστό το μετρό της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Mετρό της Θεσσαλονίκης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας σήμερα Πέμπτη (06.08.2026) και αύριο Παρασκευή (07.08.2026) του Μετρό Θεσσαλονίκης, φέρνουν εργασίες για την επέκταση της βασικής γραμμής προς την Καλαμαριά.

Προσωρινές είναι οι αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και αναλυτικότερα:

  • σήμερα (Πέμπτη 06.08.2068) η εμπορική λειτουργία του Μετρό θα ολοκληρωθεί στις 21.00 (αντί για τις 23.00)
  • αύριο (Παρασκευή 7/8) η έναρξή της θα πραγματοποιηθεί στις 07.00 (αντί για τις 05.15)

Έπειτα από την ολοκλήρωση των τελικών εργασιών, επανέρχεται το προϋπάρχον ωράριο λειτουργίας για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο από 7/8 διαμορφώνεται ως εξής∶ Δευτέρα – Πέμπτη: 05.15-23.00, Παρασκευή* και Σάββατο 05.15- 02.00 και Κυριακή 05.15- 00.30.

Οι ώρες αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία»).

*Με εξαίρεση την Παρασκευή 7/8, ημέρα κατά την οποία, όπως προαναφέρθηκε, η ώρα έναρξης της εμπορικής λειτουργία θα είναι στις 07.00.

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