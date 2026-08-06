325 οι αυτοψίες σε σπίτια που κάηκαν από τις φωτιές σε Ρέθυμνο, Αττική, Φωκίδα, Βοιωτία και Αχαΐα – «Κόκκινα» 118 σπίτια

Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες σε σπίτια από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανά κατηγορία επικινδυνότητας:

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Πράσινη κατηγορία: 88 κτίρια

Κίτρινη κατηγορία: 119 κτίρια

Κόκκινη κατηγορία: 118 κτίρια

Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι.

Από τις αυτοψίες αυτές:

57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας,

65 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας,

84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινης κατηγορίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες, με την ακόλουθη κατανομή:

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24 κτίρια πράσινα

12 κτίρια κίτρινα

19 κτίρια κόκκινα

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και στις Περιφερειακές Ενότητες όπου καταγράφηκε μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών.

Ειδικότερα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

πραγματοποιήθηκαν εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια.

πραγματοποιήθηκαν με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτίρια.

πραγματοποιήθηκαν εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτίρια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες, με 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα κτίρια.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνούν στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους



«Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ προσέθεσε ότι έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους.

«Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Η αποτελεσματικότητα του συντονισμού όλων των υπηρεσιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.