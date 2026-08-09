Ελλάδα

Πότε είναι οι επόμενες αργίες 2026 και τα υπόλοιπα τριήμερα του 2026 

28η Οκτωβρίου η επόμενη αργία του έτους
Πότε είναι οι επόμενες αργίες 2026 και τα υπόλοιπα τριήμερα του 2026 
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Και ενώ μας μένει σχεδόν ένας μήνας για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να κοιτούν το ημερολόγιο για τις επόμενες αργίες του 2026 για να βρουν πολυπόθητα τριήμερα.

Για το υπόλοιπο της χρονιάς μας μένει μόνο ένα τριήμερο, αυτό των Χριστουγέννων. Ωστόσο από αργίες έχουμε και τη 28η Οκτωβρίου η οποία όμως πέφτει Τετάρτη, χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις για αρκετές ημέρες ξεκούρασης.

Αναλυτικά, αυτές είναι οι αργίες μέχρι το τέλος του 2026:

28η Οκτωβρίου: Η εθνική αργία της 28ης Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, επομένως δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο. Ωστόσο, αρκετοί ενδέχεται να εκμεταλλευτούν άδεια δύο ημερών για μία μεγαλύτερη φθινοπωρινή απόδραση.

Χριστούγεννα 2026: Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας κανονικό τριήμερο την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου — Σύναξη της Θεοτόκου και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το βασικό χειμερινό τριήμερο του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Το 2026 θεωρείται σχετικά «μέτρια» χρονιά σε ό,τι αφορά τα ευνοϊκά τριήμερα, καθώς αρκετές αργίες έπεσαν μέσα στην εβδομάδα ή κοντά σε Σαββατοκύριακο χωρίς να προσφέρουν επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo