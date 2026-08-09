Ελλάδα

Η Αθήνα αδειάζει, τα πλοία και τα νησιά γεμίζουν – Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου η πρωτεύουσα

Εικόνες από Ομόνοια, Σύνταγμα, Κολωνάκι και Εξάρχεια
Άδεια η Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας
Άδεια η Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι πια τα αυτοκίνητα και οι πεζοί στο κέντρο της Αθήνας στις αρχές του Αυγούστου.

Η Αθήνα σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου κινείται ήδη, με τους δρόμους της πρωτεύουσας να παρουσιάζουν μια πλήρως διαφορετική εικόνα από την πολύβουη καθημερινότητά της.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες του Orange Press Agency από την Πανεπιστημίου, την Αμαλίας, τη Σταδίου και την Ακαδημίας όπου κατά διαστήματα δείχνουν δρόμοι – «φαντάσματα», καθώς ελάχιστα οχήματα κινούνται. Παρόμοια η κατάσταση και σε Ομόνοια, Σόλωνος, Σκουφά, Ιπποκράτους, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Σοφίας, στις οποίες δείχνουν να περπατούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά τους ντόπιους που έχουν μείνει στην πόλη, μοναδική παρηγοριά είναι ότι οι αποστάσεις γίνονται εξαιρετικά σύντομα, καθώς δεν υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Με τις αναχωρήσεις από τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς να συνεχίζονται αδιάκοπα, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα αδειάσει ακόμα περισσότερο, προτού επιστρέψει, σταδιακά, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου στους κανονικούς της ρυθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo