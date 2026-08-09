Η Αθήνα αδειάζει, τα πλοία και τα νησιά γεμίζουν – Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου η πρωτεύουσα

Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι πια τα αυτοκίνητα και οι πεζοί στο κέντρο της Αθήνας στις αρχές του Αυγούστου.

Η Αθήνα σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου κινείται ήδη, με τους δρόμους της πρωτεύουσας να παρουσιάζουν μια πλήρως διαφορετική εικόνα από την πολύβουη καθημερινότητά της.

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Χαρακτηριστικές οι εικόνες του Orange Press Agency από την Πανεπιστημίου, την Αμαλίας, τη Σταδίου και την Ακαδημίας όπου κατά διαστήματα δείχνουν δρόμοι – «φαντάσματα», καθώς ελάχιστα οχήματα κινούνται. Παρόμοια η κατάσταση και σε Ομόνοια, Σόλωνος, Σκουφά, Ιπποκράτους, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Σοφίας, στις οποίες δείχνουν να περπατούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τουρίστες.

Σε ό,τι αφορά τους ντόπιους που έχουν μείνει στην πόλη, μοναδική παρηγοριά είναι ότι οι αποστάσεις γίνονται εξαιρετικά σύντομα, καθώς δεν υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Με τις αναχωρήσεις από τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς να συνεχίζονται αδιάκοπα, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα αδειάσει ακόμα περισσότερο, προτού επιστρέψει, σταδιακά, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου στους κανονικούς της ρυθμούς.