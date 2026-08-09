Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές η χώρα και τη Δευτέρα: Στα 9 μποφόρ οι άνεμοι – Πάνω από 400 πυρκαγιές σε 10 ημέρες

Σε κατάσταση συναγερμού για φωτιές μέχρι την Τετάρτη, θα βρίσκεται η χώρα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν ήδη (09.09.2026), αγγίζοντας και τα 8 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα επόμενα 24ωρα, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να κάνει λόγο ακόμα και για 9 μποφόρ, τοπικά.

Στην πιο δύσκολη κατάσταση φαίνεται πως βρίσκεται η Κρήτη με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν ακόμη και τα 110 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής (μετά την σημερινή τους συνεδρίαση) σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, η οποία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για φωτιές.

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Τη Δευτέρα, οι άνεμοι πιθανόν να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ σε Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κύθηρα, δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Ανάμεσα στις κόκκινες περιοχές είναι και Αττική και Βοιωτία που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά, την τελευταία ημέρα του Ιουλίου.

Για την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπεται η διατήρηση των ενισχυμένων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:

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H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι ισχυροί άνεμοι, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) είναι ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πάνω από 400 πυρκαγιές μέσα σε 10 ημέρες

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις φωτιές των τελευταίων ημέρων και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Ανέφερε συγκεκριμένα πως μέσα σε 10 ημέρες ξέσπασαν πάνω από 400 φωτιές σε όλη την επικράτεια.

«Περάσαμε ένα δύσκολο δεκαήμερο, που επικράτησαν θυελλώδεις άνεμοι, πάρα πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, στις οποίες αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε αυτό το δεκαήμερο», ανέφερε σημειώνοντας ότι ορισμένες από αυτές εξακολουθούν να απασχολούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αποφυγής κάθε νέας έναρξης πυρκαγιάς, καθώς, όπως εξήγησε, συνυπάρχουν τρεις ιδιαίτερα επιβαρυντικοί παράγοντες: πολύ ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν τους 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 38-39 βαθμούς, καθώς και μεγάλη ποσότητα ξηρής καύσιμης ύλης.

«Έχουμε τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε είναι τις ενάρξεις», υπογράμμισε, απευθύνοντας έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους.

Αναφερόμενος στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο Υπουργός σημείωσε: «Έχουμε ήδη 680 πρόστιμα. Έχουμε πάνω από 274 συλλήψεις, με αυτόφωρη διαδικασία», προσθέτοντας ότι «το 90% από αυτές τις περιπτώσεις είναι πυρκαγιές από αμέλεια. Το 10% περίπου είναι από πρόθεση».

«Είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια, όμως, κάνουν την ίδια ζημιά», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. «Μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε, μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και την ζωή», ανέφερε.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά αύριο 6 περιφέρειες

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για φωτιές που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για τη Δευτέρα αναμένεται «πορτοκαλί συναγερμός» σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Αναλυτικά, σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά είναι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Περιφερειακές ενότητες στην Πελοπόννησο

Περιφέρεια Κρήτης

Παράλληλα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται και πολλές περιφέρειες.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις από την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου, ισχύουν οι προγνώσεις που διατυπώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με την Κρήτη να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου.

β. Αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

γ. Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται διατήρηση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.