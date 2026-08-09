Σκιάθος: 15χρονος κατήγγειλε 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση – Τον απειλούσε ότι θα ανέβαζε βίντεο στο διαδίκτυο

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά 15χρονο εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στη Σκιάθο, ο οποίος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 17χρονο κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, ο 15χρονος φέρεται να κατήγγειλε ότι από το 2024 δεχόταν κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις από τον 17χρονο στην Σκιάθο, που στη συνέχεια τον απειλούσε ότι θα ανεβάσει στο διαδίκτυο βίντεο με την κακοποίησή του.

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Η υπόθεση φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν ο 15χρονος, ο οποίος εργάζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, φέρεται να δέχθηκε μάλιστα επίσκεψη από τον 17χρονο στον χώρο εργασίας του. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή ώστε ο 15χρονος να μιλήσει στους γονείς του και στη συνέχεια να απευθυνθούν στις Αρχές.

Κατά την προσέλευσή του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητήθηκε η συνδρομή ψυχολόγου για την πολύωρη κατάθεσή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί φέρεται να προχώρησαν στην προσαγωγή του 17χρονου και του πατέρα του, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Ο 17χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε από την πλευρά του ότι με τον 15χρονο ήταν φίλοι και ότι υπήρχε συναίνεση μεταξύ τους.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου. Οι καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές και μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τον καταγγελλόμενο.