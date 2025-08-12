Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς»: Έφτασε στο λιμάνι του Λαυρίου το πλοίο

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025), ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, εκτελώντας το δρομολόγιο από Κέα προς Λαύριο.

Το πλοίο έφτασε με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου και ξεκίνησε τη διαδικασία κατάπλου με την αρωγή ρυμουλκού. Το πλοίο εκτελούσε το δομολόγιο μεταξύ Λαυρίου και Κέας, καΙ σημειώθηκε γενικό μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν ακυβέρνητο και να κινείται με ταχύτητα περίπου 1,5 κόμβου.

Στο «Ιονίς» επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η βλάβη έχει αποκατασταθεί μερικώς και το πλοίο πλέον πλέει αυτοδύναμα με μία μηχανή προς το Λαύριο.

Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία για λόγους ασφαλείας.