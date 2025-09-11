Ελλάδα

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Στον ανακριτή ο ηγούμενος για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα – Έσπρωξε δημοσιογράφο

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο ηγούμενος έσπρωξε μία δημοσιογράφο που τον ρωτούσε να πει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας
Ηγούμενος
Ο ηγούμενος και ο μοναχός της μονής, στον ανακριτή Κορίνθου ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Στον ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκε ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα μαζί με άλλα 5 άτομα (που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση) με σκοπό να απολογηθούν.

Οι «6» που κατηγορούνται πως είχαν στήσει ολόκληρο κύκλωμα προσπαθώντας να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγελία, έναντι 200.000 ευρώ, έφτασαν στο δικαστικό Μέγαρο της Κορίνθου, το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025). Μάλιστα ο ηγούμενος έδειξε την ενόχλησή του από την παρουσία των δημοσιογράφων που κάλυπταν το θέμα.

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο ηγούμενος έσπρωξε μία δημοσιογράφο που τον ρωτούσε να πει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Ηγούμενος
Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Σε βάρος των «6» έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η αρχή του τέλους για την φερόμενο ως συμμορία έγινε όταν αστυνομικός εμφανίστηκε στον ηγούμενο της μονής Καλαβρύτων ως πελάτισσα για να αγοράσει τις εικόνες. Τότε ακριβώς του πέρασαν τις χειροπέδες. Από την έρευνα φάνηκε ότι συμμετείχαν άλλα 5 άτομα: ο αδελφός του, μοναχός, ένας διαμεσολαβητής, ένας άνδρας που είχε στην κατοχή του αρχαία νομίσματα και ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών.

Ελλάδα
