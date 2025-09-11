Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Στον ανακριτή ο ηγούμενος για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα – Έσπρωξε δημοσιογράφο

Στον ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκε ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα μαζί με άλλα 5 άτομα (που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση) με σκοπό να απολογηθούν.

Οι «6» που κατηγορούνται πως είχαν στήσει ολόκληρο κύκλωμα προσπαθώντας να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγελία, έναντι 200.000 ευρώ, έφτασαν στο δικαστικό Μέγαρο της Κορίνθου, το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025). Μάλιστα ο ηγούμενος έδειξε την ενόχλησή του από την παρουσία των δημοσιογράφων που κάλυπταν το θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο ηγούμενος έσπρωξε μία δημοσιογράφο που τον ρωτούσε να πει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Σε βάρος των «6» έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η αρχή του τέλους για την φερόμενο ως συμμορία έγινε όταν αστυνομικός εμφανίστηκε στον ηγούμενο της μονής Καλαβρύτων ως πελάτισσα για να αγοράσει τις εικόνες. Τότε ακριβώς του πέρασαν τις χειροπέδες. Από την έρευνα φάνηκε ότι συμμετείχαν άλλα 5 άτομα: ο αδελφός του, μοναχός, ένας διαμεσολαβητής, ένας άνδρας που είχε στην κατοχή του αρχαία νομίσματα και ένα ζευγάρι ενεχυροδανειστών.