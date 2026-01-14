Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μπαράζ επιθέσεων Καραχάλιου κατά Καρυστιανού: «Ανήθικοι οι συγγενείς; Έλεος κυρία μου»

«Αθλιότατη η ρητορική σας», αναφέρει ο επικοινωνιολόγος για την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη
Νίκος Καραχάλιος
Ο Νίκος Καραχάλιος

Σε νέες προσωπικές επιθέσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, με αφορμή την παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο επικοινωνιολόγος, που στο παρελθόν είχε αναφερθεί σε συνομιλίες μαζί της για την ίδρυση κόμματος, κατηγορεί την τέως πρόεδρο για «ηθικά ατοπήματα», «διχαστική ρητορική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά.

 «ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ; Έλεος κυρία μου! ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) Νίκος Καραχάλιος, σχολιάζοντας την ανάρτηση με την οποία η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε την παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο πρώην γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ και επικοινωνιολόγος υποστήριξε ότι η τέως πρόεδρος «καταγγέλλει ως απογοητευτική σε ηθικό επίπεδο την αποπομπή της» και την κατηγόρησε για «αυταρχική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά.

 

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος διερωτάται αν η Μαρία Καρυστιανού «δεν σέβεται ούτε τους συγγενείς», τονίζοντας πως η στάση της έχει πλέον φέρει ρήξη με πρώην συνεργάτες και φίλους. «Δεν έχεις όριο επιτέλους; Προφανώς η κυρία δεν έχει τον Θεό της. Πλέον είναι απέναντι», σημειώνει, ενώ κάνει αναφορά και στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι η σχετική απόφαση για την αποπομπή της ελήφθη με πλειοψηφία πέντε στους επτά.

 

Σε άλλη ανάρτηση, ο επικοινωνιολόγος εγείρει ερωτήματα για πιθανό ηθικό ασυμβίβαστο, διερωτώμενος εάν η Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει να παραμείνει μέλος του Συλλόγου, ενώ θέτει υπό αμφισβήτηση και το κίνητρο πίσω από τη σύγκληση γενικής συνέλευσης τον περασμένο Αύγουστο. «Είχε ζητήσει τη ΓΣ στις 26–27/8 γιατί ήθελε ν’ ανακοινώσει κόμμα στις 28/8;», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ την εγκαλεί και για «έμμεσες καταγγελίες περί οικονομικής κακοδιαχείρισης» εναντίον πρώην συνεργατών της.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος έχει στο παρελθόν ισχυριστεί ότι είχε έρθει σε επαφή με τη Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους εντάθηκε μετά τις δηλώσεις περί «οργανωμένων επιθέσεων» που είχε αφήσει να εννοηθούν η ίδια η Μαρία Καρυστιανού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
162
142
115
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μπλόκο Νίκαιας: «Δρουν ύπουλα, πρέπει να ντρέπονται» λένε στο newsit.gr οι δύο αγρότες που είδαν βανδαλισμένα τα τρακτέρ τους
Η ζημιά είναι μεγάλη αναφέρουν οι αγρότες τονίζοντας ότι θα κινηθούν νομικά και παράλληλα ζητούν να ανοίξουν οι κάμερες που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο για να αποκαλυφθούν οι δράστες του βανδαλισμού
Σκασμένα λάστιχα τρακτέρ
Newsit logo
Newsit logo