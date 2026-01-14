Μπαράζ επιθέσεων Καραχάλιου κατά Καρυστιανού: «Ανήθικοι οι συγγενείς; Έλεος κυρία μου»

Σε νέες προσωπικές επιθέσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, με αφορμή την παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο επικοινωνιολόγος, που στο παρελθόν είχε αναφερθεί σε συνομιλίες μαζί της για την ίδρυση κόμματος, κατηγορεί την τέως πρόεδρο για «ηθικά ατοπήματα», «διχαστική ρητορική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά.

«ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ; Έλεος κυρία μου! ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) Νίκος Καραχάλιος, σχολιάζοντας την ανάρτηση με την οποία η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε την παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο πρώην γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ και επικοινωνιολόγος υποστήριξε ότι η τέως πρόεδρος «καταγγέλλει ως απογοητευτική σε ηθικό επίπεδο την αποπομπή της» και την κατηγόρησε για «αυταρχική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά.

ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ?

Ελεος κυρια μου!

ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ

Το εχετε χασει το μετρο εντελως?Νεο μειζον ηθικο ατοπημα Καρυστιανου

Καταγγελει ως”απογοητευτικη σε ηθικο επιπεδο αποφαση”

η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΗΣ απο προεδρος

του Συλλογου

Δλδ κραζει οποιον διαφωνει? https://t.co/WeYc0VOf2D — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 13, 2026

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος διερωτάται αν η Μαρία Καρυστιανού «δεν σέβεται ούτε τους συγγενείς», τονίζοντας πως η στάση της έχει πλέον φέρει ρήξη με πρώην συνεργάτες και φίλους. «Δεν έχεις όριο επιτέλους; Προφανώς η κυρία δεν έχει τον Θεό της. Πλέον είναι απέναντι», σημειώνει, ενώ κάνει αναφορά και στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι η σχετική απόφαση για την αποπομπή της ελήφθη με πλειοψηφία πέντε στους επτά.

+καλα εμενα που πηγες να με βγαλεις “τρελο”+”δολιο

Τραμπουκιζεις με βιαιη γλωσσα πρ.συνεργατες+φιλους?

Δεν σεβεσαι ουτε τους συγγενεις?

Ημαρτον!

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ?

Προφανως η κυρια δεν εχει το θεο της

Πλεον ειναι απεναντι

ΥγΤο 5/7 δεν ειναι “μεταξυ μας”=

απολυτη πλειοψηφια pic.twitter.com/kaa1YbCsu9 — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 13, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, ο επικοινωνιολόγος εγείρει ερωτήματα για πιθανό ηθικό ασυμβίβαστο, διερωτώμενος εάν η Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει να παραμείνει μέλος του Συλλόγου, ενώ θέτει υπό αμφισβήτηση και το κίνητρο πίσω από τη σύγκληση γενικής συνέλευσης τον περασμένο Αύγουστο. «Είχε ζητήσει τη ΓΣ στις 26–27/8 γιατί ήθελε ν’ ανακοινώσει κόμμα στις 28/8;», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ την εγκαλεί και για «έμμεσες καταγγελίες περί οικονομικής κακοδιαχείρισης» εναντίον πρώην συνεργατών της.

Ερωτηματα περι ηθικων ασυμβιβαστων

1.θα παραιτηθει+απο απλο μελος του Συλλογου η Καρυστιανου?

Οφειλει!

2.θα συνεχισει

να καταγγελει-εμμεσα-συνεργατες της για οικονομικη κακοδιαχειριση?3.Ειχε ζητησει τη ΓΣ στις 26-27/8 γιατι ηθελε ν’ανακοινωσει κομμα 28/8? https://t.co/1nzEaJEOeY — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος έχει στο παρελθόν ισχυριστεί ότι είχε έρθει σε επαφή με τη Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους εντάθηκε μετά τις δηλώσεις περί «οργανωμένων επιθέσεων» που είχε αφήσει να εννοηθούν η ίδια η Μαρία Καρυστιανού.