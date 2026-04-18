Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε σήμερα Σάββατο (18.04.2026) ένας 60χρονος μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας ήταν άστεγος και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε περιοχή της Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν πως ο άνδρας που δεν είχε τις αισθήσεις του ήταν νεκρός.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ευρήματα που να προκαλούν έστω υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου θα γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β Α.Τ. Πατρών.