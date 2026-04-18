Αρτέμιδα: Άγρια καταδίωξη μοτοσικλετιστή που έτρεχε με τέρμα γκάζι στα στενά

Νεαρός μοτοσικλετιστής έτρεχε στα στενά της Αρτέμιδας με υπερβολική ταχύτητα. Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη από τους αστυνομικούς, ενώ η μηχανή που οδηγούσε δεν είχε ούτε πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο μοτοσικλετιστής που διέσχιζε τους στενούς δρόμους στην Αρτέμιδα με τέρμα το γκάζι, δεν σταμάτησε σε έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς.

Παρά τις προσπάθειές να διαφύγει, τελικά συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και για απείθεια.

Σαν σκηνή από ταινία εκτυλίχθηκε και άλλη καταδίωξη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Κηφισού.

Ένας οδηγός κινείτο με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 46χρονος ανέπτυξε ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι 120, ενώ πραγματοποιούσε και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων τον εντόπισαν και τον ακολούθησαν διακριτικά με μοτοσικλέτα και περιπολικό, ξεκινώντας την καταδίωξη.

Η πορεία του οχήματος έληξε στο Περιστέρι, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον σταματήσουν. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το αλκοολόμετρο, και δεν διέθετε άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ και ήταν σεσημασμένος για κλοπές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, το όχημά του κατασχέθηκε, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.