Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά από το λιμάνι Θεσσαλονίκης και επιστρέφουν στα μπλόκα

Πάνω από 1000 αγρότες βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκες για να διαμαρτυρηθούν - Πέρασαν κορνάροντας μέσα από την πόλη με τα τρακτέρ τους έχοντας πάνω σε αυτά φέρετρα
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Άγγελος Λαμπίδης

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά οχήματα συμμετείχαν στο σημερινό (12.12.2025) μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στόχος των αγροτών ήταν να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από διάφορα σημεία της Μακεδονίας, πέρασαν κορνάροντας από κεντρικά σημεία της πόλης και λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασαν το λιμάνι Θεσσαλονίκης με την παρουσία της αστυνομικής δύναμης να είναι ισχυρή, αλλά διακριτική. Στόχος τους ήταν να αποκλείσουν για 4 ώρες το λιμάνι, αλλά τελικά αποφάσισαν γύρω στις δύο το μεσημέρι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν πίσω στα μπλόκα τους. ξ

Οι αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού και στην λεωφόρο Νίκης. Έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι βρισκόνταν πάνω από 1000 αγρότες με 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από όλα τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και από Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Κάποια τρακτέρ έχουν πάνω φέρετρα.

Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
Φέρετρο δεμένο σε τρακτέρ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

agrotes 

agrotes

agrotes

Εκτός από τους αγρότες στην περιοχή βρέθηκε αρκετός κόσμος όπως και φοιτητές, συλλογικότητες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι και ένωσαν τις φωνές τους με τους αγρότες.

ergazomenoi

foitites

limani

trakter limani

Οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων
Οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων

Στις 9 πρωί ξεκίνησαν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από  Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Εφτασαν Μάλγαρα όπου εκεί ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες και στις 11 άρχισε η πομπή για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τα Μάλγαρα συμμετείχαν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Στις 9.30 έγινε προσυγκέντρωση στο Δερβένι και από εκεί οι αργότες στις 10.30 ξεκίνησαν μόνο με ιδιωτικά ΙΧ με προορισμό τη βόρεια είσοδο του λιμανιού.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν γύρω στις 11 το πρωί 17 τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το κομβόι κινήθηκε σε δύο σειρές, στη μία τα τρακτέρ και στην άλλη τα αγροτικά οχήματα, πέρασαν από την Μουδανίων, την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, έφτασαν στο λιμάνι.

prasina fanaria prasina fanaria

Αγρότες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Αγρότες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια
Διακριτική η παρουσία της αστυνομίας

Συμμετείχαν ακόμα και αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Όπως ανέφεραν οι αγρότες στόχος τους δεν ήταν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά να εισακουστούν και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους που παρά τον πανελλαδικό ξεσηκωμό παραμένουν άλυτα.

Ελλάδα
Ανανεώθηκε πριν 32 λεπτά
9
