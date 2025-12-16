Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Μπλόκα αγροτών: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό

Παρέλαση από τρακτέρ σε μεγάλες πόλεις όσο ψηφίζεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός
Τα τρακτέρ στον Βόλο
Τα τρακτέρ στον Βόλο / magnesianews

Σε εξέλιξη βρίσκονται το βράδυ της Τρίτης 16.12.2025 απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, σε πολλές πόλεις της χώρας με τη συμμετοχή αγροτών, εργαζομένων και φορέων, ενόψει της σημερινής ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Οι αγρότες πήραν τα τρακτέρ τους και έφτασαν σε μεγάλες πόλεις για να διαμαρτυρηθούν μαζί με άλλους κλάδους για την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026.

Βόλος: Συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με τρακτέρ

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο, που πραγματοποιείται από φορείς και συλλόγους. Αγρότες από το Πήλιο και ευρύτερα από τη Μαγνησία φτάνουν στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ τους, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις ενάντια στον προϋπολογισμό.

 

Στην κινητοποίηση λαμβάνουν μέρος συμβολικά τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Συμμετέχουν αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και εβδομάδες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, φοιτητές και συνταξιούχοι.

Λάρισα: Αγρότες και εργαζόμενοι στην κεντρική πλατεία

Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο, με τη συμμετοχή αγροτών και τη στήριξη φορέων και συλλόγων από όλη τη Θεσσαλία.

Τρακτέρ
Διαμαρτυρία στη Λάρισα / OnLarissa

Η πλατεία είναι γεμάτη από πολίτες που διαδηλώνουν κατά της ψήφισης του προϋπολογισμού και υπέρ των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι συμμετέχουν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας. Όπως επισημαίνουν, μετά την πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει περιθώριο διαλόγου, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις σε δύο βασικά αιτήματα: τον εμβολιασμό για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω της νόσου, αλλά και των αγροτών εξαιτίας των πολύ χαμηλών τιμών των προϊόντων.

Τρίκαλα: Παρουσία αγροτών από το μπλόκο του Ε65

Αισθητή έκαναν νωρίτερα την παρουσία τους στο κέντρο των Τρικάλων αγρότες από το μπλόκο του Ε65, στα διόδια του Λόγγου. Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα κινήθηκαν προς την κεντρική πλατεία της πόλης, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ αρκετοί πολίτες παρακολουθούσαν τις κινήσεις των αγροτών.

Ιωάννινα: Μαζικό συλλαλητήριο με αγροτικά μηχανήματα

Μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και στα Ιωάννινα για τον κρατικό προϋπολογισμό, με τη συμμετοχή εργαζομένων, φορέων, αγροτών και κτηνοτρόφων από το μπλόκο του Καλπακίου.

 

Προηγήθηκαν συγκεντρώσεις στην Ελεούσα και στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, απ’ όπου τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά μελισσοκόμων κινήθηκαν κορνάροντας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πορεία κατέληξε στο κέντρο των Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Δωδώνης, στο ύψος του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
112
77
62
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ελεύθεροι με υψηλές εγγυήσεις οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Απολογήθηκαν μητέρα και πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη
Τελευταίοι απολογούνται την Πέμπτη ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις
«Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» λέει η 55χρονη που φέρεται να βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού στην Θεσσαλονίκη
«Μας φιλοξενούσε, δεν έδινα χρήματα εγώ στο σπίτι, μας βοηθούσε - Δεν είχα καταλάβει καθόλου τι γίνεται, έπαιζε θέατρο, το παιδί μου μάλλον δεν άντεξε» λέει η μητέρα του 18χρονου θύματος
I have a trouble,Boy sitting on floor
Αφηγήσεις πέρα από τα σύνορα
Η Συνθήκη της Λωζάννης και η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών σημαντικό ορόσημο στη νεότερη ελληνική ιστορία
Αφηγήσεις πέρα από τα σύνορα
Newsit logo
Newsit logo