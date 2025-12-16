Πολιτική

Προϋπολογισμός 2026: Live η συζήτηση στη Βουλή – Το βράδυ η ψηφοφορία

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή
Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη (16.12.25) η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων. Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
233
201
135
78
75
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δένδιας: Δεν ισχύει ότι πήραμε πίσω την πρότασή μας στο SAFE – Ζητήθηκε επανυποβολή του αιτήματος, τίποτα δεν έχει λήξει
«Σε τρεις μήνες θα καταλήξουμε στο ποια χώρα θα μετέχει και σε ποιο ευρωπαϊκό αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα» διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο Νίκος Δένδιας
Μητσοτάκης σε Πρόεδρο της Μολδαβίας: Ο κάθετος διάδρομος αλλάζει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη
«Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική και με την ισχυρή εντολή που λάβατε θα φέρετε πιο κοντά την Μολδαβία στην Ευρώπη με την Ελλάδα δίπλα σας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη MAIA SANDU
Μαρινάκης σε αγρότες: Στις 3 το μεσημέρι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους - «Υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν»
Ως «κόκκινη γραμμή» περιέγραψε την μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον διπλασιασμό των συντάξεων, ο Παύλος Μαρινάκης - «Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια»
Παύλος Μαρινάκης 117
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές εκπαίδευση και θητεία – Ο πίνακας με το νέο μισθολόγιο
Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στις σταδιοδρομία και στην εξέλιξη αξιωματικών, στις μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στην αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την στρατολογία και την εθελοντική στράτευση γυναικών
Στρατιώτες 10
Newsit logo
Newsit logo