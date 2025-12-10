Μπλόκα αγροτών: Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στον Βόλο για να αποκλείσουν το λιμάνι – Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ στην περιοχή

Έφτασαν στον Βόλο τα πρώτα τρακτέρ απότο μπλόκο των αγροτών στις Μικροθήβες με σκοπό να αποκλείστουν το λιμάνι της Μαγνησίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ θέλουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου έχοντας και τη συμπαράσταση και των επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

Oι παραγωγοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ταξίαρχο της Αστυνομίας κ. Μπιλιάλη και τον λιμενάρχη Βόλου πλοίαρχο Ιωάννη Κοντοστέργιο προκειμένου να τους επιτραπεί να περάσουν μέσα στους χώρους του λιμανιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ οι αγρότες από τον Αλμυρό Βόλου αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το λιμάνι σε ένδειξη καλής θέλησης, ωστόσο, υπάρχουν άλλοι από τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Στο πλευρό των αγροτών και οι ψαράδες που κάνουν τη δική τους διαμαρτυρία από τη θάλασσα.

Aγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα, με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, ΙΧ αλλά και λεωφορεία κατευθύνονται προς τον Βόλο.

Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δε σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Μπλόκα αγροτοκτηνοτρόφων σε 4 τελωνεία της Μακεδονίας

Πολύωρους αποκλεισμούς πραγματοποιούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί πραγματοποιούνται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της χώρας και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους συνοδεύονται από ολοένα και περισσότερες προτάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μέσα από αυτές προκύπτουν και νέες τοπικές δράσεις. Στο μεταξύ, οι συντονιστικές επιτροπές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες στα αγροκτηνοτροφικά μπλόκα της Β. Ελλάδας, ώστε να προχωρήσουν συντονισμένα στην υλοποίηση ενεργειών που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας σε ερώτηση για την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισημαίνει πως εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές, εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων στα τέσσερα τελωνεία ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «δεν μας πτοεί τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά τις κινητοποιήσεις μας και κλιμακώνουμε».

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι ενώ το ίδιο θα πράξουν και σήμερα από τις 18.00 και μέχρι τις 22.00 τουλάχιστον. Η γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στον αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων, συζητά και άλλες δράσεις, όπως η μετάβασή τους στα γραφεία εκλεγμένων βουλευτών για επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι κι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για τα φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας- σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα- που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Στο μεταξύ, θετική ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου για στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Χθες, στο σημείο έδωσαν το «παρών» από -μεταξύ άλλων-μαθητές μέχρι καταστηματάρχες, δικηγόροι και γιατροί.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν και σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό από την Συντονισιστική Επιτροπή «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο σημείο».

Κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Επιμένουν οι αγρότες στα Χανιά

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι. «Δεν επιζητούμε την ταλαιπωρία των πολιτών, είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε αόρατοι. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ο συντονισμός μας με τους συναδέλφους της πάνω Ελλάδας υπαρκτός», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικης Πρωτοβουλίας Συλλόγων Χανίων.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Γιάννης Βερυκάκης: «Είμαστε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή για να επιτύχουμε είτε συνάντηση με τους αρμόδιους στην Αθήνα είτε δεσμεύσεις για τα δίκαια αιτήματά μας».