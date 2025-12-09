Μπλόκα αγροτών: Εντείνονται οι κινητοποιήσεις, αποκλεισμένη σε πολλά σημεία η χώρα

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι με μπλόκα να έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, ενώ οι τοπικές συνελεύσεις θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κλειστοί από τρακτέρ είναι απο το βράδυ της Δευτέρας οι δύο οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός. Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα. Δείτε εδώ τα μπλόκα που έχει στηθεί σε όλη τη χώρα.

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τα σοβαρά επεισόδια, όταν οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Πληροφορίες του MEGA, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης έκλεισαν το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) και πάλι το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης». Μια κίνηση που υλοποιήθηκε μετά την απόφαση που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και σήμερα (09.12.2025) στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Αποκλεισμένο είναι και το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να μπουν και να βγουν από το αεροδρόμιο ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Στη Νίκαια οι Θεσσαλοί αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, προχώρησαν στον αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων. Τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ενεργά από τη Λάρισα και βορειότερα. Στη Νίκαια, μάλιστα, στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε ένα μήνυμα ότι θα κρατήσουν τα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας μπήκαν στην πόλη της Πάτρας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας μπήκαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία είχε τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Το μπλόκο της Ιονίας οδού έχει στηθεί στην είσοδο της πόλης της Άρτας, όπου οι αγρότες εξέτασαν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί την Τρίτη. Επίσης υπήρξαν συζητήσεις για ενδεχόμενο κλείσιμο και της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Από τον άξονα της Άρτας μέχρι τη Φιλιππιάδα είναι κλειστός ο δρόμος, μπλόκο υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων ενώ αναμένεται και στη Θεσπρωτία κινητοποίηση – πορεία διαμαρτυρίας από την ερχόμενη Πέμπτη, από το γήπεδο της Ηγουμενίτσας μέχρι και το λιμάνι.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με πάνω από 700 τρακτέρ παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι καλούν τα Σωματεία σε γενική απεργία, δηλώνοντας αποφασισμένοι.

Την ίδια ώρα πάνω από 200 τρακτέρ βρίσκονται στα Μάλγαρα και ενισχύονται συνεχώς από αγρότες. Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα.

Σύμφωνα πάντως με τους αγρότες υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους και ενδέχεται να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.