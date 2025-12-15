Μπλόκα αγροτών: Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές κάνουν συναυλία συμπαράστασης στην κλειστή εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Οι αγρότες απο το μπλόκο της Χαλκηδόνας έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στην είσοδο της Χαλκηδόνας έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (15.12.2025). Καλλιτέχνες της περιοχής παραχωρούν συναυλία αλληλεγγύης.

Καλλιτέχνες απο την περιοχή, μουσικοί και τραγουδιστές, βρίσκονται στο μπλόκο της Χαλκηδόνας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στην είσοδο της Χαλκηδόνας, τραγουδώντας για να συμπαρασταθούν στους αγρότες.

Μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΕΣΑΥΣ) δίνουν το παρών σε ένδειξη υποστήριξης στους παραγωγούς, μοιράζοντας στους περαστικούς κρέας που ψήνεται στο σημείο.