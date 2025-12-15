Συμβαίνει τώρα:
Μπλόκα αγροτών: Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές κάνουν συναυλία συμπαράστασης στην κλειστή εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΕΣΑΥΣ) δίνουν το παρών σε ένδειξη υποστήριξης στους παραγωγούς, μοιράζοντας στους περαστικούς κρέας που ψήνεται στο σημείο
Τραγουδιστής στη μέση του κλειστού δρόμου από τους αγρότες στην εθνική Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Άγγελος Λαμπίδης

Οι αγρότες απο το μπλόκο της Χαλκηδόνας έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στην είσοδο της Χαλκηδόνας έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (15.12.2025). Καλλιτέχνες της περιοχής παραχωρούν συναυλία αλληλεγγύης.

Καλλιτέχνες απο την περιοχή, μουσικοί και τραγουδιστές, βρίσκονται στο μπλόκο της Χαλκηδόνας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στην είσοδο της Χαλκηδόνας, τραγουδώντας για να συμπαρασταθούν στους αγρότες.

Ο τραγουδιστής Γιώργος Ξανθιώτης στο αγροτικό μπλόκο στην εθνική Θεσσαλονίκης - Έδεσσας στην είσοδο της Χαλκηδόνας
Καλλιτέχνες στο μπλόκο των αγροτών στην εθνική Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Το μπλόκο των αγροτών στην εθνική Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Παραταγμένα τρακτέρ στην εθνική Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΕΣΑΥΣ) δίνουν το παρών σε ένδειξη υποστήριξης στους παραγωγούς, μοιράζοντας στους περαστικούς κρέας που ψήνεται στο σημείο.

