Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και οι παρακαμπτήριοι από την Παρασκευή – Τα σημεία κλειδιά και τι θα γίνει με την έξοδο των Χριστουγέννων

Ανυποχώρητοι οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα. Μάλιστα, από την Παρασκευή (19.12.2025) θα αποκλείσουν και τους παρακαμπτηρίους. Οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα (22.12.2025).

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πολλαπλασιάζοντας τα μπλόκα, τουλάχιστον έως και τις 22 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι αγρότες στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Πέμπτη (18.12.2025) στον Λευκώνα Σερρών.

Ακόμη, αναμένεται από την Παρασκευή να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς από τις 2 το μεσημέρι και μετά.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρχει δικαιοσύνη», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Το πρωί της Παρασκευής σε όλα τα μπλόκα της χώρας υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί είναι η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών, στέλνοντας σαφή μήνυμα να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλι μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας».

«Το Σαββατοκύριακο (σ.σ. 20.12.2025 – 21.12.2025), όπου υπάρχουν ανοιχτά διόδια σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα ανοίξουμε τις μπάρες να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα για να μην πληρώσουν τα πανάκριβα διόδια, που έχουν χτιστεί με τα δικά μας λεφτά», πρόσθεσε.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μπλόκα αγροτών

Ο ίδιος ανακοίνωσε, επίσης, ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν νέες δράσεις στα μπλόκα και από την Τρίτη η διέλευση θα είναι ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου «όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει απέναντί της όλη την κοινωνία και να δώσει λύση», είπε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας.

Καταληκτικά, μίλησε για τους… «καλικάντζαρους», όσους δηλαδή προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να σπάσουν τα μπλόκα.

Όπως λένε αγρότες, και τη Δευτέρα οι δράσεις στα μπλόκα θα συνεχιστούν πανελλαδικά και συντονισμένα.