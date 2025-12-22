Μπλόκα αγροτών: Μετ’ εμποδίων η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές – Ο οδικός χάρτης των κινητοποιήσεων

Με αυξημένη κίνηση και μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κεντρικά σημεία της χώρας, θα είναι φέτος η μεγάλη έξοδος όσων αναχωρούν οδικώς από τα αστικά κέντρα για να περάσουν εκτός των τειχών τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο θα αποκατασταθεί με μιας…

Ήδη, η κίνηση σε ορισμένους αυτοκινητόδρομους, όπως η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, γεγονός που θα μεταφραστεί σε μποτιλιάρισμα σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό, ενώ στην κατεύθυνση προς Αθήνα γίνονται διαβουλεύσεις για το άνοιγμα λωρίδων.

Αγρότες στην Κομοτηνή και τη Σιάτιστα ανακοίνωσαν προσωρινό άνοιγμα των αυτοκινητόδρομων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Στο οδικό δίκτυο της χώρας έχουν ήδη στηθεί αγροτικά μπλόκα σε κεντρικά σημεία, κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

Από τα ξημερώματα της Τρίτης (23.12.2025) οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων, όπως είχαν προαναγγείλει.

Παρόλα αυτά οι εκδρομείς θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή, καθώς κανείς – εκτός από τους ίδιους τους αγρότες – δεν γνωρίζει πότε και ποιος οδικός άξονας θα είναι ανοιχτός.

Δείτε live όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα

Παραδείγματος χάριν, τη Δευτέρα (22.12.2025) οι αγρότες της Λάρισας έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, διέκοψε προσωρινά και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο.

Σε γενικές γραμμές, οι οδηγοί που θα επιλέξουν το εθνικό οδικό δίκτυο, καλό θα είναι να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα για την αποφυγή δυσάρεστων απρόοπτων, λόγω στενέματος των λωρίδων.

Τα μπλόκα των αγροτών

Ένα από τα κεντρικά μπλόκα είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτηρίους.

Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα, αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας είναι ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αλλά εκείνο προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη έως και την Παρασκευή (26.12.2025).

Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, τόσο στην Εγνατία όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Νοτιότερα, στην Εύβοια, οι αγρότες έκλεισαν το απόγευμα της Δευτέρας την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα. Δεκάδες τρακτέρ κινήθηκαν με πομπή προς την είσοδο και παρατάχθηκαν, αποκλείοντας την πρόσβαση. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα ασθενοφόρο, με συνοδό σε ΙΧ, για το οποίο άνοιξαν οι αγρότες τα τρακτέρ για να περάσει.

Ωστόσο, μετά από φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε με αστυνομικό, οι αγρότες παρέτειναν τον αποκλεισμό κατά μία ώρα, έως τις 10 το βράδυ.

Κατήγγειλαν πως η αστυνομία εμπόδιζε συναδέλφους τους να προσεγγίσουν το μπλόκο, αλλά και πολίτες με θέματα υγείας να περάσουν, ρίχνοντας την ευθύνη ψευδώς στη συντονιστική επιτροπή των αγροτών.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκαν τη Δευτέρα κλιμάκια της Τροχαίας και της Ιονίας Οδού, συζητώντας με αγρότες για το άνοιγμα του δρόμου.