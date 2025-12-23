Συμβαίνει τώρα:
Μπλόκα αγροτών: Ουρά χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας – Το αδιαχώρητο στην περιμετρική της Πάτρας, απελπισμένοι οδηγοί στους χωματόδρομους

Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς αναμένεται να συναντήσουν εκπλήξεις στους δρόμους - Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στα Μάλγαρα και ο δρόμος δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί επιλέξουν να ταξιδέψουν για τις μέρες των Χριστουγέννων, καθώς στους δρόμους της χώρας επικρατεί ένα αλαλούμ από το πρωί της Τρίτης (23.12.25). Ενώ οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο. 

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στην Αθηνών – Λαμίας. Λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας και για να αποφύγουν οι οδηγοί το μπλόκο του Κάστρου έχει δημιουργηθεί ουρά 15 χλμ, με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Η τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας. Όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά. 

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας. Πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

malgara malgara

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Θήβα

Την ίδια ώρα στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν από τα αυτοκίνητα να διέρχονται του δρόμου με αποτέλεσμα η τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους.

 

Ωστόσο, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι πλέον βρίσκονται στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση να χρησιμοποιούν τα GPS τους που τους κατευθύνουν σε χωματόδρομους μέσα από χωράφια. 

Με αποτέλεσμα δεκάδες αυτοκίνητα να μπλέκονται σε χωριά και σε μικρά δρομάκια προσπαθώντας να βγουν σε κεντρικό δρόμο.

Νίκαια

Ανοιχτούς τους δρόμους άφησαν σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τρακτέρ
Φωτογραφία: Δημήτρης Καστανάρας gia LarissaPress

Οι αγρότες ωστόσο δεν αποχωρούν από το μπλόκο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας.

Ελλάδα
