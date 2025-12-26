Μπλόκα αγροτών: Στους δρόμους και την Πρωτοχρονιά – Αποφασίζουν την Κυριακή για τις επόμενες κινήσεις τους

Ομαλά εξελίχθηκε τελικά η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, αφού οι αγρότες σχεδόν σε όλα τα μπλόκα αποσύρθηκαν είτε παραμερίζοντας τα τρακτέρ τους στην άκρη των αυτοκινητόδρομων είτε απομακρύνοντας εντελώς τα τρακτέρ τους από τους δρόμους.

Τα μόνα προβλήματα σημειώθηκαν την Τρίτη (23.12.25) με την κατάσταση να είναι χαοτική στους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας. Σε κάποια μπλόκα οι αγρότες δεν αποχωρούσαν, σε άλλες οι αγρότες παραμέριζαν τα τρακτέρ αλλά η αστυνομία δεν έδινε στην κυκλοφορία τους δρόμους. Το αποτέλεσμα ήταν ουρές χιλιομέτρων και απίστευτη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Την Τετάρτη η κατάσταση ήταν σαφώς βελτιωμένη και πλέον τα μπλόκα έχουν πάρει άλλη μορφή με τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα. Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στις εθνικές οδούς ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. «Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά. Το απόγευμα δεν αποκλείεται να γίνει νέα σύσκεψη.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει κατά την επιστροφή των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο αλλά και την Πρωτοχρονιά, καθώς κανείς δεν θέλει να δει ξανά σκηνές με ουρές χιλιομέτρων.