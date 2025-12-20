Ελλάδα

Μπλόκα: Δικογραφία για τους αγρότες στα Ιωάννινα που άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια Δροσοχωρίου μετά από απόφαση που έλαβε το μπλόκο Καλπακίου
Αγρότες στα διόδια
Αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου / Photo / Eurokinissi

Στα διόδια μεταφέρθηκαν τα μπλόκα των αγροτών καθώς στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν, ανοίγουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση όσων ταξιδεύουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις μοίρασαν και τα προϊόντα τους σε όσους περνούσαν.

Οι αγρότες σε κάθε άκρη της Ελλάδας, από το πρωί της Παρασκευής 20.12..2025, ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων, δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας.

Παρών στην κινητοποίηση, ήταν και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος.

Oι αγρότες εισέπραξαν την στήριξη των διερχόμενων οδηγών λέγοντάς τους «ούτε βήμα πίσω, είμαστε όλοι μαζί σας, να το ξέρετε αυτό».

 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας απευθύνει νέο κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών. «Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών» σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα αλλά μέσα από τον διάλογο. «Από τα 27, τα 20 αιτήματα είτε ήδη έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται προς επίλυση» σημείωσε.

