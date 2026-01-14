Μπλόκο Νίκαιας: «Έδρασαν ύπουλα, πρέπει να ντρέπονται» λένε οι δύο αγρότες για τα βανδαλισμένα τρακτέρ τους

Τη νομική οδό θα ακολουθήσουν οι δύο αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον βανδαλισμό των τρακτέρ τους, που σημειώθηκε σήμερα (14.01.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι ίδιοι βρίσκονταν στην Αθήνα για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου χθες (13.01.2026) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άγνωστοι έσκισαν τα λάστιχα των αγροτικών μηχανημάτων και έγραψαν με σπρέι πάνω τους τη λέξη «Προδότες» και ένα «Χ», προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε χιλιάδες ευρώ. Το περιστατικό έγινε στον χώρο όπου είναι σταθμευμένα τα τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας.

Για οργανωμένη ενέργεια με στόχο τον εκφοβισμό τους κάνει λόγο ο αγρότης Θεόδωρος Παπακωστούλης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση και πως οι ζημιές είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Όπως επισημαίνει, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

«Έχουμε ήδη καλέσει την αστυνομία και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου υπάρχουν κάμερες, τις οποίες θα ελέγξουμε μόλις φτάσουμε στη Λάρισα και θα κινηθούμε νομικά. Η ζημιά που έχει προκληθεί είναι μεγάλη. Μόνο τα τέσσερα λάστιχα κοστίζουν περίπου πέντε με έξι χιλιάδες ευρώ, συν το βάψιμο.

Πάνω στα μηχανήματα έγραψαν “Προδότες” και ένα “Χ”. Πρόκειται για τραμπουκισμούς που θυμίζουν άλλες εποχές, τότε που μας είχαν σκάσει τα λάστιχα στις Μικροθήβες. Μοιάζει ξεκάθαρα με εκφοβισμό, αλλά δεν πρόκειται να περάσει», λέει στο newsit.gr.

Ο ίδιος συνδέει χρονικά το περιστατικό με τη χθεσινή παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί τίποτα τυχαίο.

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και ο δεύτερος αγρότης, Αντώνης Μπατρακούλης, ο οποίος διαπιστώνει ότι στο δικό του τρακτέρ προκλήθηκαν οι ίδιες ζημιές, με τον ίδιο τρόπο. Όπως λέει, το περιστατικό του θυμίζει έντονα γεγονότα του παρελθόντος.

«Η ζημιά υπολογίζεται κι εδώ γύρω στις πέντε με έξι χιλιάδες ευρώ. Μου θυμίζει ξεκάθαρα ό,τι είχε γίνει το 1996 στις Μικροθήβες, όπου είχαν συμβεί ακριβώς τα ίδια. Και τότε έτσι είχε γίνει. Τότε δεν βρέθηκαν πραγματικά οι υπαίτιοι. Δρουν ύπουλα, από πίσω, και προκαλούν ζημιές αντί να βγουν μπροστά. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι θα έπρεπε να ντρέπονται», λέει στο newsit.gr

Ο αγρότης αναφέρει ότι κατευθύνεται στο σημείο για να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση των μηχανημάτων.

Την ενέργεια καταδικάζει απερίφραστα και το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας, κάνοντας λόγο για δολιοφθορά που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη συνοχή του αγροτικού κινήματος.

«Σοβαρή δολιοφθορά που πλήττει τον αγώνα», λέει στο newsit.gr o Γιάννης Κουκούστης μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκου Νίκαιας

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο καταδικάζουμε απερίφραστα. Θα ζητήσουμε άμεσα από τον “Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου”, αλλά και μέσω της αστυνομίας, να μας παραδοθεί όλο το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να εντοπιστούν οι υπαίτιοι», δηλώνει ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής.

Όπως τονίζει, τέτοιες ενέργειες δεν βοηθούν τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, αλλά αντίθετα δημιουργούν εσωτερικές εντάσεις και αποπροσανατολισμό.

Το προηγούμενο των Μικροθηβών

Οι αναφορές των αγροτών στις Μικροθήβες δεν είναι τυχαίες. Τη δεκαετία του ’90, και ειδικότερα το 1996, κατά τη διάρκεια έντονων αγροτικών κινητοποιήσεων, είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά δολιοφθοράς σε τρακτέρ, με σκισμένα λάστιχα και καταστροφές σε μηχανήματα.

Οι υπαίτιοι δεν εντοπίστηκαν ποτέ, ενώ τα γεγονότα εκείνα είχαν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στον αγροτικό κόσμο, ως παράδειγμα εσωτερικής σύγκρουσης και εκφοβισμού – ένα σκηνικό που, όπως καταγγέλλεται, φαίνεται να επανεμφανίζεται σήμερα.