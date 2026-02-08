Ελλάδα

Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντη έως Σεπόλια λόγω τροχαίου

EUROKINISSI /Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Κυκλοφοριακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) έπειτα από τροχαίο. 

Οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους στον Κηφισό από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως τα Σεπόλια, στο ανοδικό ρεύμα, μετά από τροχαίο.

Δεν αναφέρθηκαν τυχόν τραυματίες, παρά μόνον υλικές ζημιές.

Σημειωτόν η κίνηση στην Παραλιακή στο ύψος του Νέου Φαλήρου και της Καλλιθέας.

Χαμηλές, επίσης, οι ταχύτητες στην Καλλιρρόης και στα δύο ρεύματα.

Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ελλάδα
