Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο

Χάος επικρατεί το πρωί της Παρασκευής (20.03.2026) στον Κηφισό μετά από τροχαίο με τις καθυστερήσεις να είναι τεράστιες.

Το τροχαίο στον Κηφισό έγινε στο ύψος της οδού Αγίας Αννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα ανόδου.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, όπως και στην έξοδο για Λαμία.

Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Κηφισίας, σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
91
83
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έκκληση της αδελφής της 24χρονης από τη Βέροια για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς - λόγω της κατάστασης της υγείας της - δεν είναι σε θέση να μιλήσει
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
