Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο

Χάος επικρατεί το πρωί της Παρασκευής (20.03.2026) στον Κηφισό μετά από τροχαίο με τις καθυστερήσεις να είναι τεράστιες.

Το τροχαίο στον Κηφισό έγινε στο ύψος της οδού Αγίας Αννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα ανόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, όπως και στην έξοδο για Λαμία.

Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Κηφισίας, σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.