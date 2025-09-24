Συμβαίνει τώρα:
Μύκονος: Ανασύρθηκε νεκρός ένας 68χρονος από την παραλία Κόρφος

Ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) ένας 68χρονος άντρας ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία «Κόρφος» στην Μύκονο.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, άνθρωποι που βρίσκονταν στην γνωστή παραλία της Μυκόνου, προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο 68χρονο, με μια γυναίκα να του παρέχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

