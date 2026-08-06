Μύκονος: Ο Σκοπιανός drug dealer που προμήθευε με σκληρά ναρκωτικά το νησί – Το modus operandi και η κινηματογραφική καταδίωξη

Ο drug dealer της Μυκόνου, ο άνθρωπος που για εβδομάδες οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν καθώς έριχνε πλήθος ναρκωτικών στα κοσμικά στέκια του νησιού των ανέμων όπως ροζ κοκαΐνη, κεταμίνη, χάπια xtc, πιάστηκε στα δίχτυα των αρχών.

Ο νεαρός Σκοπιανός που δήλωνε επιχειρηματίας με «καθαρό» ποινικό μητρώο, είχε εγκατασταθεί στη Μύκονο, έκανε delivery ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευασίες και καβάτζες, ενώ για τις μετακινήσεις του, είχε νοικιάσει ένα μικρό και αδιάφορο αυτοκίνητο πόλης από την Αθήνα, με σκοπό να μην τραβάει τα βλέμματα.

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Τελικά, μια ειδική ομάδα που στήθηκε από την αστυνομία Μυκόνου, κατάφερε να τον εντοπίσει και μετά από μια κινηματογραφική καταδίωξη να τον συλλάβει και να κατασχέσει τη λευκή και τη ροζ «κυρία» που ο 20χρονος Σκοπιανός έσπρωχνε στα επώνυμα «ρουθούνια» του κοσμοπολίτικου νησιού.

Αστυνομικός της ειδικής ομάδας, μέσα απο την κατάθεση του που παρουσιάζει το newsit.gr, ξεδιπλώνει λεπτό προς λεπτό, το πώς οι αρχές εντόπισαν, ταυτοποίησαν και τελικά πέρασαν χειροπέδες στον Σκοπιανό διακινητή της Μυκόνου.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Η κατάθεση του αστυνομικού που συμμετείχε στην ειδική ομάδα παρακολούθησης του Σκοπιανού drug dealer, είναι αποκαλυπτική.

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«Από τα μέσα του μηνός Ιουλίου του 2026 περιήλθαν πληροφορίες στην Υπηρεσία μας ότι άγνωστος άνδρας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας περίπου 20 ετών, αδύνατος, καστανός και ανοιχτόχρωμος, κατέχει και διακινεί στην Μύκονο ποσότητες ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό αυτοκινήτο μάρκας Skoda Citigo χρώματος λευκού. Απογευματινές ώρες της 20/07/2026 το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Στεφάνου – Ορνού με κατεύθυνση προς τη Χώρα της Μυκόνου.

Οδηγός ήταν ένας άνδρας που ομοίαζε σε μεγάλο βαθμό με την περιγραφή του ατόμου που αναζητούσαμε. Ακολουθήσαμε το αυτοκίνητο, το οποίο τελικώς στάθμευσε στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης τουριστικού καταλύματος που βρίσκεται στην περιοχή “Αεροδρόμιο” και στη συνέχεια εισήλθε στη ρεσεψιόν αυτού. Κατόπιν τούτου ο άνδρας τέθηκε σε παρακολούθηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι, σε καθημερινή βάση και κατά κύριο λόγο κατά τις απογευματινές προς βραδινές ώρες, με αφετηρία το τουριστικό κατάλυμα χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο, πραγματοποιούσε ολιγόλεπτες συναντήσεις με έτερα οχήματα ή άτομα όπου παρέδιδε μη ταυτοποιημένα δέματα που όμως προσομοίωναν σε «φιξάκια» κοκαΐνης και παραλάμβανε ως αντίτιμο χρηματικά ποσά.

Τις συναντήσεις επέλεγε να τις πραγματοποιεί σε απομονωμένα ή μη πολυσύχναστα κυρίως σημεία ακολουθώντας ακανόνιστα δρομολόγια και συνήθως προ αφίξεως σε αυτά πραγματοποιούσε αδικαιολόγητους ελιγμούς και αναστροφές λαμβάνοντας εμφανώς μέτρα αντιπαρακολούθησης προς αποφυγή εντοπισμού του από αστυνομικές Αρχές.

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι, με περιοδικότητα περίπου ανά δύο μέρες, ο άνδρας μετέβαινε πεζός σε σημείο κοντά στη διαμονή του, στο τοποθεσία απέναντι από το τουριστικό κατάλυμα, χωρίς ωστόσο να γίνεται αντιληπτός ο σκοπός της μετάβασής του. Βραδινές ώρες της 31/07/2026 κινήθηκε με το αυτοκίνητο προς την περιοχή «Πλιντρί» όπου στάθμευσε σε οικία και διανυκτέρευσε σ’ αυτή.

Απογευματινές ώρες της 01/08/2026 εκκίνησε από την οικία στο Πλιντρί και κινήθηκε οδικώς σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου. Την 20:00 ώρα της 01/08/2026 στάθμευσε το αυτοκίνητο μάρκας Skoda πλησίον καταλύματος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αλλο τουριστικό κατάλυμα και κινήθηκε πεζός προς το σημείο που προανέφερα.

Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του

Ακολουθήσαμε τον άνδρα ο οποίος, αφού εισήλθε σε οικόπεδο πηδώντας την πέτρινη περίφραξη, κατευθύνθηκε σε θαμνώδες σημείο του οικοπέδου και έσκυψε. Παράλληλα ήλεγχε περιμετρικά αν στον περιβάλλοντα χώρο γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του. Ακολούθως, επέστρεψε πεζός στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε. Άμεσα κινήθηκα με συναδέλφους μου προς το θαμνώδες σημείο του οικοπέδου όπου βρήκαμε επιμελώς κρυμμένη ανάμεσα σε θάμνους (καβάτζα) ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και δισκίων.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία πάνινη τσάντα χρώματος ροζ με 3 αεροστεγείς φιάλες τύπου «θερμός» που περιείχαν 93 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες MDMA συνολικού μικτού βάρους 83,4 γραμμαρίων ήτοι, 14 συσκευασίες μικτού βάρους 0,7 γραμμαρίων έκαστη, 27 συσκευασίες μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων έκαστη, 20 συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη, 18 συσκευασίες μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη, 12 συσκευασίες μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων έκαστη, 1 συσκευασία μικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων και 1 συσκευασία μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων, 61 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες κεταμίνη συνολικού μικτού βάρους 65,8 γραμμαρίων ήτοι, 17 συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη, 12 συσκευασίες μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη, 10 συσκευασίες μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων έκαστη, 13 συσκευασίες μικτού βάρους 1,2 γραμμαρίων έκαστη, 8 συσκευασίες μικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων έκαστη και μία συσκευασία μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων, 11 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες ροζ κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 9,3 γραμμαρίων ήτοι, 7 συσκευασίες μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων έκαστη, 3 συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη και 1 συσκευασία μικτού βάρους 1 γραμμαρίου, 4 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 18 γραμμαρίων ήτοι 4, 4,5, 4,5 και 5 γραμμάρια αντίστοιχα, 160 ναρκωτικά δισκία XTC χρώματος μπλε φέροντα μοτίβο νεκροκεφαλής.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε οδικώς από την περιοχή του Αεροδρομίου προς την Άνω Μερά, στάθμευσε την 20:30 ώρα το αυτοκίνητο μάρκας Skoda στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης καταστήματος – σούπερ μάρκετ και αποβιβάστηκε. Αμέσως τον ακινητοποιήσαμε και τον οδηγήσαμε μαζί με το αυτοκίνητο στην Υπηρεσία μας όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, κάτοικο Σκοπίων και προσωρινά Μυκόνου στη Περιοχή “Πλιντρί”, επαγγέλματος επιχειρηματίας, στερούμενος ΑΦΜ.

Σε επακόλουθη σωματική έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε: μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας μάρκας IPHONE, χρώματος μαύρου, με και το χρηματικό ποσό των 430 ευρώ, αποτελούμενο από 17 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, 4 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ και ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, αντίστοιχα. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από το τιμόνι μία μαύρη πλαστική συσκευασία με προσαρμοσμένο μαγνήτη μαύρου χρώματος η οποία περιείχε: 19 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες ροζ κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 16,4 γραμμαρίων ήτοι, 9 συσκευασίες μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων έκαστη, 9 συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη και μία συσκευασία μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, 13 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 10,2 γραμμαρίων ήτοι έντεκα συσκευασίες μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων έκαστη και δύο συσκευασίες μικτού βάρους 0,7 γραμμαρίων έκαστη αντίστοιχα, 13 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες κεταμίνη συνολικού μικτού βάρους 14,3 γραμμαρίων ήτοι δύο συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη, μία συσκευασία μικτού βάρους 1 γραμμαρίου, έξι συσκευασίες μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων έκαστη, 3 συσκευασίες μικτού βάρους 1,2 γραμμαρίων έκαστη και μία συσκευασία μικτού βάρους 1,3 γραμμαρίου, 22 νάιλον συσκευασίες τύπου ζιπ περιέχουσες MDMA συνολικού μικτού βάρους 20,4 γραμμαρίων ήτοι, 9 συσκευασίες μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων έκαστη, 5 συσκευασίες μικτού βάρους 0,9 γραμμαρίων έκαστη, 3 συσκευασίες μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη, 3 συσκευασίες μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων έκαστη και 2 συσκευασίες μικτού βάρους 1,2 γραμμαρίου έκαστη και 35 ναρκωτικά δισκία XTC χρώματος μπλε φέροντα μοτίβο νεκροκεφαλής και την ένδειξη qp.

Συμπληρωματικά καταθέτω ότι πρωινές ώρες σήμερα 02/08/2026 διενεργήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του συλληφθέντος στην περιοχή “Πλιντρί”. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 13.860 ευρώ αποτελούμενο από 7 χαρτονομίσματα των 200 ευρώ είκοσι, 2 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ διακόσια, 5 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Πλήθος νάιλον συσκευασιών τύπου ζιπ και διάφανη μεμβράνη περιτυλίγματος πρόσφορα για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Η ανωτέρω κατ’ οίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου Αστυνομικού Σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «CAGIA» της Υπηρεσίας μας και του Αστυνομικού Συνοδού του. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25,7 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 80,1 γραμμάρια κεταμίνης, 103,8 γραμμάρια MDMA, 18 γραμμάρια κάνναβης και 195 ναρκωτικά δισκία XTC.

Από όλα τα ανωτέρω κατασχέθεντα και τον τρόπο οργάνωσης αυτών, από την συχνότητα και την συστηματικότητα των συναντήσεων, τον τρόπο κίνησης καθώς και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης διαπιστώθηκε η σταθερή ροπή που επιδείκνυε ως προς την κατ’ επάγγελμα διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανά γραμμάριο επικρατούσες τιμές παράνομης πώλησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί της Μυκόνου, που υπολογίζονται από 100-150 ευρώ για την κοκαΐνη, από 150-200 ευρώ για την ροζ κοκαΐνη, από 10 ευρώ για την ακατέργαστη κάνναβη, από 80-120 ευρώ για την κεταμίνη, από 30 ευρώ για τα δισκία XTC».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του συλληφθέντος κ. Χρήστος Σκοτάνης επισημαίνει στο newsit.gr:

«Ως συνήγορος υπεράσπισης, και με δεδομένη τη μυστικότητα που καλύπτει την ποινική προδικασία, δεν πρόκειται να σχολιάσω, να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω επιμέρους στοιχεία της δικογραφίας. Ο εντολέας μου αρνείται στο σύνολό της την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία και θα εκθέσει τις θέσεις του ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Υπενθυμίζω ότι κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος έως ότου η ενοχή του αποδειχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Το τεκμήριο αυτό δεν δεσμεύει μόνο τις αρχές, δεσμεύει και τη δημόσια συζήτηση. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ ρητά για τα εξής: Να μην αποδοθεί στον εντολέα μου οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός που προδικάζει ενοχή, αλλά να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ο όρος κατηγορούμενος, ο οποίος και μόνο ανταποκρίνεται στη δικονομική πραγματικότητα. Να μη δημοσιευθεί το όνομα, η φωτογραφία, η επαγγελματική ιδιότητα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Και να αναφερθεί, εφόσον δημοσιευθεί το θέμα, ότι αρνείται την κατηγορία και ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές οποιασδήποτε χώρας».

Ο δικηγόρος του Σκοπιανού συλληφθέντος, Χρήστος Σκοτάνης

Και συνεχίζει:

«Πρόκειται για νέο άνθρωπο, χωρίς καμία προηγούμενη εμπλοκή, για τον οποίο η δημόσια ταυτοποίηση σε συνάρτηση με κατηγορία που δεν έχει κριθεί ενέχει συνέπειες μη αναστρέψιμες, οι οποίες θα παραμείνουν ακέραιες ακόμη και σε περίπτωση πλήρους απαλλαγής του. Η ζημία αυτή, όταν επέλθει, δεν επανορθώνεται με καμία μεταγενέστερη διόρθωση».