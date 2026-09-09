Μετρό Θεσσαλονίκης: 53χρονος υπέστη ανακοπή στον σταθμό Συντριβάνι – Τον έσωσαν εργαζόμενοι με απινιδωτή

Η χρήση απινιδωτή στο Μετρό Θεσσαλονίκης αποδείχθηκε σωτήρια για έναν άνδρα 53 ετών που υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε στον σταθμό «Συντριβάνι», όπου οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και πραγματοποίησαν την πρώτη χρήση απινιδωτή, πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση μέσω της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, καθώς και της συμβολής των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ, ο 53χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η ύπαρξη απινιδωτή στο σημείο ήταν καθοριστική, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας. Καταλυτική είναι επίσης και η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι του Μετρό, στο πλαίσιο της δωρεάς της Δ. Μασούτης, που ανταποκρίθηκαν με γρήγορα αντανακλαστικά.

Ακόμη και αυτή η μία φορά που χρησιμοποιήθηκε ένας από τους 84 απινιδωτές που έχουν διατεθεί στο Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δικαιώνει την αξία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

Η Δ.Μασούτης έχει κάνει δωρεά 18 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε., και δωρεά 66 απινιδωτών στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικά, 84 τοποθετήθηκαν σε σταθμούς του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης. καλύπτοντας κομβικά σημεία με υψηλή επιβατική κίνηση και δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης.