Ελλάδα

Τανάγρα: Την Πέμπτη σε Ηλεία και Ιωάννινα οι κηδείες των πιλότων που σκοτώθηκαν με το Phantom

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα τελεστεί στις 10:00 στον Πύργο Ηλείας ενώ αυτή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στις 16:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων
Οι δύο ήρωες πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
Οι δύο ήρωες πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την Πέμπτη (10.9.26) θα τελεστούν οι κηδείες των δύο αδικοχαμένων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκαν όταν το F-4 Phantom, στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week το περασμένο Σάββατο (5.9.26).

Στις 10:00 το πρωί θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ενώ στις 16:30 απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Μπλέσια, αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ αυτών σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του επισμηναγού και στην υπηρεσία που προσέφερε στην πατρίδα.

Μετά την τελετή, ο Γιάννης Μπλέσιας θα οδηγηθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου όπου και θα πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικά Ιωαννίνων, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα του Κατσικά.

Ο Δημήτριος Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κορούλα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη το μεσημέρι στα Ιωάννινα, όμως αναβλήθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
490
257
122
113
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης - Τραυματίστηκαν 4 γυναίκες
Μια 60χρονη έχει υποστεί κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις, ενώ μια 32χρονη έχει τραυματιστεί στη λεκάνη και στα κάτω άκρα - Οι άλλοι δυο τραυματίες είναι πιο ελαφρά
Το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
32
Newsit logo
Newsit logo