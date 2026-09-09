Τανάγρα: Την Πέμπτη σε Ηλεία και Ιωάννινα οι κηδείες των πιλότων που σκοτώθηκαν με το Phantom

Την Πέμπτη (10.9.26) θα τελεστούν οι κηδείες των δύο αδικοχαμένων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκαν όταν το F-4 Phantom, στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week το περασμένο Σάββατο (5.9.26).

Στις 10:00 το πρωί θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ενώ στις 16:30 απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

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Σύμφωνα με το ilialive.gr, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Μπλέσια, αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ αυτών σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του επισμηναγού και στην υπηρεσία που προσέφερε στην πατρίδα.

Μετά την τελετή, ο Γιάννης Μπλέσιας θα οδηγηθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου όπου και θα πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικά Ιωαννίνων, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα του Κατσικά.

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Ο Δημήτριος Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κορούλα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη το μεσημέρι στα Ιωάννινα, όμως αναβλήθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού του.