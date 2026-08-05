Μυστράς: Στο ξενοδοχείο «φρούριο» έκρυβε τη σορό του 90χρονου ο 55χρονος – «Είχαμε να τον δούμε πάνω από 3 χρόνια»

Για περισσότερο από 2,5 χρόνια φαίνεται πως ο 55χρονος είχε κρύψει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του στην κατάψυξη του ξενοδοχείου του στον Μυστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του. Μάλιστα, είχε φροντίσει να κάνει τον χώρο σχεδόν απροσπέλαστο, τοποθετώντας ακόμη και συρματοπλέγματα και κάμερες, ώστε να μην αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του.

Μια κόρη που είχε να δει τον πατέρα της 2,5 χρόνια, ένας γιος που είχε αναλάβει τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών του, αλλά τελικά έκρυψε τον νεκρό πατέρα του στην κατάψυξη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, και ένα ξενοδοχείο που μετατράπηκε σε απροσπέλαστο «φρούριο» με συρματοπλέγματα και κάμερες, συνθέτουν το παζλ της φρικιαστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μυστρά.

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Οι φόβοι και οι ψίθυροι των κατοίκων ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον 90χρονο αποδείχθηκαν αληθινοί. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια σοκαριστική υπόθεση όταν έφτασαν στο κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά Λακωνίας. Το μεσημέρι της Τρίτης 04.08.2026, ύστερα από πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία, ο 55χρονος κλήθηκε να καταθέσει για το πού βρισκόταν ο πατέρας του, τον οποίο οι συγχωριανοί του είχαν να δουν πάνω από δυόμισι χρόνια.

Αρχικά, ισχυρίστηκε ότι ο ηλικιωμένος διέμενε σε διαμέρισμα στην Καισαριανή και τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Ωστόσο, έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε κρύψει τη σορό του πατέρα του, ο οποίος – όπως υποστήριξε – είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, στην κατάψυξη του ξενοδοχείου.

«Ήταν πολύ νευρικός και δεν μπορούσες να πλησιάσεις τον χώρο του», λέει κάτοικος του χωριού για τον 55χρονο. Μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε και ένα προσωπικό περιστατικό μαζί του, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα νευρικό.

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«Στο χωριό λέγαμε ότι είχε εξαφανιστεί ο γέρος εδώ και πολλά χρόνια και δεν ξέραμε πού είναι. Αναρωτιόμασταν πώς γίνεται να μην είχε ενδιαφερθεί κανείς, αφού είχε και αδερφή. Εγώ ήμουν στην Πάτρα πρώτα, τώρα είμαι 13 χρόνια εδώ ως γείτονας και δεν τον είχα δει ποτέ τον γέρο. Όλοι ψιθυρίζαμε ότι κάτι συμβαίνει, αλλά μια τέτοια εξέλιξη δεν θα τη φανταζόμασταν ποτέ. Νομίζαμε μήπως είχε πάει στο χωριό του ή κάπου αλλού. Όσον αφορά τον γιο του, ήταν κλειστός άνθρωπος, δεν ανοιγόταν, δεν μπορούσες να συζητήσεις μαζί του και ο χώρος ήταν αποκλεισμένος. Παράλληλα ήταν πολύ νευρικός. Μια φορά χτυπήσαμε λίγο με το αυτοκίνητο και κόντεψε να με σκοτώσει. Γενικά, η κοινωνία εδώ είναι πολύ συγκλονισμένη και λυπηθήκαμε πολύ γιατί αγαπάμε τον τόπο μας», ανέφερε ο γείτονάς του.

Σοκαρισμένη μίλησε στο newsit.gr και η κόρη του 90χρονου, αλλά και αδερφή του 55χρονου.

«Έπαιρνα τηλέφωνο τον αδερφό μου και τον ρωτούσα συνεχώς τι κάνει ο μπαμπάς. Μου έλεγε πάντα “καλά, τα ίδια” και τον πίστευα. Είχα προγραμματίσει να κατέβω στο τέλος Αυγούστου για να τον δω, χωρίς να φαντάζομαι τι είχε συμβεί. Από το 2016 οι σχέσεις μας είχαν ψυχρανθεί, γιατί είχα διαφωνήσει μαζί του για τη φροντίδα των γονιών μας και μου είχε απαγορεύσει να μπαίνω στο ξενοδοχείο. Κάθε φορά που προσπαθούσα να τους επισκεφτώ, δεν μας άνοιγε και δεν μας δεχόταν. Πίστευα ότι ο πατέρας μου, που έπασχε από προχωρημένη άνοια, ήταν ακόμη στη ζωή. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτό που έγινε. Δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα ούτε κάποια διαμάχη που να εξηγεί μια τέτοια πράξη. Το μόνο που θέλω είναι να τον ρωτήσω γιατί το έκανε και γιατί δεν με ενημέρωσε, όπως είχε κάνει όταν πέθανε η μητέρα μας. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να φροντίσω να γίνει η κηδεία του πατέρα μου και να τιμηθεί η μνήμη του».

Μυστήριο για όλη την τοπική κοινωνία αποτελούσε το γεγονός ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα σχόλια και τις υποψίες να δίνουν και να παίρνουν.

«Εμείς είχαμε να δούμε πάνω από τρία χρόνια τον ηλικιωμένο. Ο πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε ότι πριν από επτά χρόνια είχε πεθάνει η γυναίκα του, αλλά εκείνον είχαμε να τον δούμε πολύ καιρό. Το ξενοδοχείο όπου τον βρήκαν ήταν του γιου του, αλλά δεν λειτουργούσε εδώ και καιρό. Το θύμα είχε ακόμη μία κόρη, αλλά ούτε εκείνη την είχαμε δει στο χωριό εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση. Ακούσαμε τις σειρήνες της Αστυνομίας, είδαμε τα περιπολικά να πηγαίνουν προς τα εκεί, μετά ήρθε και η νεκροφόρα και τότε μάθαμε τι είχε συμβεί», λέει κάτοικος του Μυστρά.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.