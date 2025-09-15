Να αποφυλακιστεί ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα ζητάει η εισαγγελέας

Ο 25χρονος συνελήφθη και προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού, στην Πάτρα στις 12/8/25. Από την πρώτη στιγμή, η οικογένειά του μιλούσε για μεθοδεύσεις και απόκρυψη στοιχείων.

Τώρα, σύμφωνα με τον Alpha, η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση του 25χρονου για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στην Πάτρα, κάνοντας λόγο για «αθεμελίωτη κατηγορία» και για αποδείξεις ενοχής που «αποδυναμώνονται».

Οι γονείς του 25χρονου εθελοντή, επιμένουν στην αθωότητα του παιδιού τους, το οποίο -σύμφωνα με τους ίδιους- προσπαθούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Πάτρα και βρέθηκε άδικα μπλεγμένο.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα από το Εσωτερικών Υποθέσεων για το θέμα του κινητού του 25χρονου. Από την οικογένειά του είχε γίνει καταγγελία, για το κινητό του τηλέφωνο που το είχε παραδώσει στην Ασφάλεια Πατρών, από την Ασφάλεια δήλωσαν ότι δεν παρέλαβαν κινητό και τελικά όταν προφυλακίστηκε του το παρέδωσαν.