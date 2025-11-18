Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου

Ανατροπές, εξελίξεις και πλεκτάνες και στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της ενώ ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 30: Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της, προς ανακούφιση όλων και ειδικά του Λευτέρη. Η Σοφία έχει βαλθεί να ανακαλύψει τα μυστικά των διδύμων, και θα φτάσει μέχρι την Θεσσαλονίκη για να το κάνει, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της με κάθε τρόπο. Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου, ενώ ο Χάρης προσπαθεί να πλησιάσει την Κατερίνα.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 31: Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής. Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα. Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του. Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη. Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη, ενώ ο Άγγελος ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions