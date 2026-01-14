Ναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό είπε η πανελλαδική επιτροπή αγροτών

Το τέλος των αγροτικών μπλόκων φαίνεται να σηματοδοτεί το γεγονός ότι η πανελλαδική επιτροπή αγροτών αποφάσισε στη συνεδρίαση που έγινε στον Παλαμά Καρδίτσα να αιτηθεί ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με κυβερνητικά στελέχη αποδέχθηκαν την πρόταση να κατέβουν στην Αθήνα και η ομάδα θα αποτελείται από 25 + 5 παρατηρητές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις ήταν συνεχείς από το βράδυ της Τρίτης (13/01/2026) και οι επαφές ήταν συνεχείς ανάμεσα στους αγροτοσυνδικαλιστές και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Καταλυτική αποδείχθηκε όπως φαίνεται η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους από άλλα μπλόκα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου η οποία και δρομολόγησε τις εξελίξεις.

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο για συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο. Πρόσθεταν ότι αυτό που υπάρχει είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία τους μεταφέρθηκε δια στόματος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.