Νάξος: Πτώμα άνδρα στη θάλασσα μπροστά στην Πορτάρα

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Νάξο την Τρίτη (20.01.2026) στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας. Η εύρεση του πτώματος σήμανε συναγερμό στις τοπικές αρχές του νησιού των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το πτώμα στη Νάξο ανακάλυψε περαστικός να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση της σορού, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάσυρσης, το σκάφος κατευθύνθηκε στον μικρό προβλήτα του νησιού.

Εκεί, με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού, η σορός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κατόπιν στο νοσοκομείο Νάξου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στο νησί.

Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.