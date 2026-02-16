Νάξος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης δύο δημοτικές κοινότητες εξαιτίας των καταστροφών από την κακοκαιρία

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν σήμερα (16/2/2026) δύο περιοχές της Νάξου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» το νησί τις δύο προηγούμενες μέρες. Η κακοκαιρία μάλιστα θα συνεχίσει και αύριο σε πολλά νησιά και μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές, στον παραλιακό δρόμο Αγίου Προκοπίου – Αγίας Άννας και στη θαλάσσια περιοχή «Αλμυρό νερό-Μουτσούνας» της Νάξου, με το νησί να αντιμετωπίζει δεκάδες προβλήματα.

Με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και κατόπιν των σχετικών εγγράφων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και επικοινωνίας του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού με τους αρμόδιους φορείς, άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου

η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας

Άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών

Η κήρυξη θεωρείται καθοριστική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων αποκατάστασης.

Στην περίπτωση του Αγίου Προκοπίου, το πρόβλημα της καθίζησης στον παραλιακό δρόμο παραμένει ενεργό, με το οδόστρωμα να έχει υποχωρήσει και το υπόστρωμα σε ορισμένα σημεία να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Μάλιστα τη Δευτέρα λίγο έλειψε να προκληθεί και σοβαρό ατύχημα όταν αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη μεγάλη λακούβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να γίνει επιτόπια εκτίμηση της ζημιάς και να δρομολογηθεί, μέσω εργολαβίας, το έργο αποκατάστασης.

Καταστροφές και στη Μουτσούνα

Η κήρυξη αφορά επίσης τη θαλάσσια περιοχή «Αλμυρό Νερό – Μουτσούνα», όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρότητα των ανέμων και τα μεγάλα κύματα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν, καθώς πρόκειται για σημεία με ιδιαίτερη σημασία τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την τουριστική δραστηριότητα του νησιού.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στις τεχνικές μελέτες και στις χρηματοδοτικές αποφάσεις, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση των ζημιών.