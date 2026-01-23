Ναρκωτικά μέσω ταχυδρομείου παρέλαβε 33χρονος – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη

Τέλος έβαλε η αστυνομία στη δράση ενός 33χρονου ο οποίος συνελήφθη στην Αττική όταν παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με ακατέργαστη κάνναβη στην προσπάθεια του να εισάγει ναρκωτικά στη χώρα. Ο άνδρας έλαβε 8,2 κιλά κάνναβης, με σκοπό να τα διακινήσει. Όταν μάλιστα οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, εκείνος αντιστάθηκε χτυπώντας τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ταχυδρομικό δέμα με τα ναρκωτικά διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από χώρα του εξωτερικού, ενώ περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Έτσι, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης στην Αττική, κατά την οποία εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 33χρονο, βρέθηκε ότι κατείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο επέδειξε κατά την παραλαβή του δέματος.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 33χρονος αντιστάθηκε στην αστυνομία κλωτσώντας τους αστυνομικούς και χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 690 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη, καθαρού βάρους 2,9 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, καθαρού βάρους 2 γραμμαρίων,

2 ζυγαριές ακριβείας,

Επίσης κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, μία μοτοσικλέτα, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.