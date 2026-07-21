Φωτιά στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (21.07.2026) στην Επίδαυρο και καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30, σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής στην Επίδαυρο και της ταχύτητας εξάπλωσης των μετώπων της φωτιάς, ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή εναέριων μέσων για την πραγματοποίηση ρίψεων νερού από αέρος.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο, συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως από το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού.

Στο σημείο, επίσης, έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Ναύπλιο και το Άργος.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και οι συνθήκες είναι δύσκολες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.