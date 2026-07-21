Ελλάδα

Φωτιά στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση - Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα
Φωτιά στην Επίδαυρο
Φωτιά στην Επίδαυρο / Φωτογραφία: argolikeseidiseis.gr
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (21.07.2026) στην Επίδαυρο και καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30, σε έκταση με ελαιόδεντρα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση.  

Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής στην Επίδαυρο και της ταχύτητας εξάπλωσης των μετώπων της φωτιάς, ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή εναέριων μέσων για την πραγματοποίηση ρίψεων νερού από αέρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ανοδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο, συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού.

fotiae epidauros

fotiae epidauros

Στο σημείο, επίσης, έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Ναύπλιο και το Άργος. 

fotiae epidauros

fotiae epidauros

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και οι συνθήκες είναι δύσκολες. 

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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