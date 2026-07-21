Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα του 112: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μήνυμα του 112 εστάλη για την φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας που ξέσπασε σε καλαμιώνες δίπλα από αυτοσχέδια χωματερή.

Λόγω της φωτιάς, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους στο Βαρθολομιό Ηλείας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



Fire in the area #Vartholomio of the regional Unit of #Ilia



Stay alert and follow the instructions of the Authorities



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.