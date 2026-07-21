Ελλάδα

Οι Εύζωνες αγέρωχοι και ακίνητοι στον καύσωνα

Ακόμα και σε συνθήκες αφόρητης ζέστης οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στέκονται ακίνητοι κάτω από τον καυτό ήλιο
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
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Οι άγρυπνοι φρουροί του Άγνωστου Στρατιώτη, οι Εύζωνες είτε με βροχή, είτε με χιόνι, είτε με καύσωνα στέκονται αγέρωχοι και ακίνητοι επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους. 

Την ώρα που η Αθήνα «βράζει» στην κυριολεξία από τον καύσωνα και η παραμονή στον ήλιο μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για την υγεία, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στέκονται στο πόστο τους εντυπωσιάζοντας όχι μόνο τους τουρίστες αλλά και τους Έλληνες. 

Με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου στον ήλιο οι νέοι αυτοί τιμώντας την πατρίδα τους δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή και πειθαρχία που θα ζήλευαν πολλοί. 

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες ο αξιωματικός υπηρεσίας προσπαθεί σκουπίζοντας το μέτωπό τους και δίνοντάς τους νερό να βελτιώσει λίγο τις συνθήκες. Η προσφορά και η αφοσίωσή τους στο καθήκον τους είναι αξιοθαύμαστη ειδικά σε μια περιοχή σαν το κέντρο της Αθήνας που η ζέστη είναι στην κυριολεξία αφόρητη. 

Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
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