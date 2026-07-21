Ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες έχουν σημάνει συναγερμό για αύριο σε 5 περιοχές ανάμεσά τους και η Αττική

Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς τίθενται την Τετάρτη (23.7.26) η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας, καθώς αύριο οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση φωτιάς.

Διαρκής είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ενώ θα πραγματοποιηθεί και Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

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Σημειώνεται πως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να είναι υψηλές, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμα και τα 6 μποφόρ. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς τουλάχιστον 5 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για το ενδεχόμενο φωτιάς.

Στην κατηγορία κινδύνου 5 (κατάσταση συναγερμού) εντάσσονται:

Αττική

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αργολίδα

Κορινθία

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν εκδήλωση φωτιάς.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Συνεδριάζει η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) που προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία παρουσία υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.