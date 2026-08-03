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Νέα αναζωπύρωση στο νότιο μέτωπο της πυρκαγιάς: Συναγερμός σε Μέγαρα και Βλυχάδα

Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία στις 31 Ιουλίου και μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων
Φωτιά στα Μέγαρα
Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού σε περιοχή των Μεγάρων / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr
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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Δυτική Αττική, μετά τις αναζωπυρώσεις των τελευταίων ωρών. Μέσω μηνύματος από το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος, καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.

Με δεύτερο μήνυμα του 112, ζητήθηκε η εκκένωση των περιοχών ΒΙΠΕ Μεγάρων και Παπά Περιβόλι προς Μέγαρα από τις αναζωπυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις και στο μέτωπο του Κιθαιρώνα.

Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία στις 31 Ιουλίου και μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Φωτιά
Μεγάλη φωτιά ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στον Νομό Αττικής, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε οικισμούς και δασική έκταση (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Φωτιά
Φωτιά (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

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