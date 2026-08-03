Χανιά: Ψάχνουν με drone 75χρονη, πήγε στην αστυνομία και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της

Κορυφώνεται η αγωνία για την 75χρονη Αιμιλία Γεωργαλάκη στα Χανιά. Η ηλικιωμένη αγνοείται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου από την περιοχή της Νέας Χώρας, όταν η ίδια έφυγε από το σπίτι της για να πάει στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και δεν επέστρεψε.

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού στα Χανιά, με χρήση drone σαρώνει τις περιοχές που εθεάθη για τελευταία φορά η ηλικιωμένη, η οποία πάσχει από άνοια προχωρημένου σταδίου.

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Στο μεταξύ, δυστυχώς παρότι η 75χρονη εντοπίστηκε το ίδιο βράδυ και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, εντούτοις στη συνέχεια την άφησαν να φύγει καθώς δεν είχε δηλωθεί η αναζήτηση.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, εκείνο το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου ήταν και η τελευταία φορά που την είδαν, κοντά στο αστυνομικό μέγαρο.

Ο αδελφός της, Μανώλης Μαυρουλάκης απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να ελέγξουν τους κήπους, τα γκαράζ, τις αποθήκες, τα σταθμευμένα οχήματα, τους αποθηκευτικούς χώρους και οποιοδήποτε σκιερό σημείο κάτω από δέντρα ή σε χωράφια στην ιδιοκτησία τους.

Η Αιμιλία είναι 75 ετών, ύψους περίπου 1,62 μ., αδύνατη, με κοντά λευκά μαλλιά. Τελευταία φορά φορούσε μαύρο παντελόνι με σχέδια, σκούρο μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και μπλε αθλητικά παπούτσια.