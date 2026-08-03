Για τέταρτο 24ωρο η Πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, στη φωτιά που αρχικά ξέσπασε στη Βοιωτία και τελικά επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Με απανωτά μηνύματα του 112 εκκενώθηκαν οι περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος αλλά και ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων. Λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα, εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Ψάθα. Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις στα μέτωπα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στο μέτωπο της φωτιάς, τις προηγούμενες ώρες
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Συναγερμός σε Μέγαρα και Ψάθα όπου η φωτιά έφτασε δίπλα στα σπίτια – Εκκενώσεις σε Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων
Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ανάμεσά τους και δεκαπέντε Μολδαβοί πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Εκτροπή της κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο γίνεται πλέον λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο Τραγανό Ηλείας και επεκτάθηκε γρήγορα προς την εθνική οδό.
Από την παλιά εθνική οδό γίνεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της μεγάλης φωτιάς.
«Με ενημέρωσαν οι κατοικοι ότι έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα» δήλωσε στις 18.00 το απόφευμα ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, Δημήτρης Παγώνης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.
Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι.
Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.
Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.
Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.
Ιδιαίτερη κινητοποίηση ανέπτυξε ο Δήμος Ελευσίνας για τη συνδρομή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών που έπληξαν τη Δυτική Αττική, με τις δημοτικές δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να επιχειρούν σε μέτωπα, από το Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια έως τον Ασπρόπυργο, το Χαϊδάρι και τα Μέγαρα.
Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εγγύτητας των πύρινων μετώπων με τη βιομηχανική ζώνη του Θριασίου Πεδίου, όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας που υπάγονται στην Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ. Πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες αποθηκεύονται ή διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων, εκρηκτικών και τοξικών ουσιών, γεγονός που καθιστά την πρόληψη ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης κρίσιμη όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ελευσίνας κάνει λόγο για «αυταπάρνηση, αποφασιστικότητα και ψυχικό σθένος» των στελεχών και των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι είχαν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στις επιχειρήσεις διατέθηκαν τρία υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργου και το σύνολο του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου αντιδημάρχου Ιωάννη Σιδέρη.
Οι δυνάμεις του δήμου ανέλαβαν, μεταξύ άλλων, την τροφοδοσία υδατοδεξαμενών που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Παράλληλα, συνέδραμαν στην κατάσβεση επίγειων εστιών και στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με φορτωτή JCB, δύο υδροφόρες και ένα καδοπλυντήριο, το οποίο μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής.
Η παρουσία των δημοτικών συνεργείων κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο κατά την οποία οι πυρκαγιές εξελίσσονταν σε μικρή απόσταση από κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές, ενισχύοντας την ανάγκη για διαρκή επιφυλακή και στενό συντονισμό μεταξύ της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:
-Περιφέρεια Αττικής
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:
-Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
-Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
-Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Αποκαρδιωτικές εικόνες από την περιοχή Κατσικαλη Μεγάρων όπου το απόγευμα της Δυετέρας (3/8/26) τυλίχθηκε στις φλόγες μια κτηνοτροφική μονάδα.
Μεγάλη μάχη με τις φλόγες και τον αέρα.
Δείτε εδώ όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το προηγούμενο live του newsit.gr
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