Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο 27χρονος συγκρούεται στο τρόλεϊ

Ο 27χρονος αναβάτης της μηχανής έχασε τη ζωή του
Η στιγμή του τροχαίου
Τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής 19.12.2025 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας 27χρονος οδηγός, συγκρούστηκε με τρόλεϊ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν το τρόλεϊ σταμάτησε στην στάση και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας έπεσε πάνω του στη λεωφόρο Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το newsit.gr, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η σύγκρουση αλλά και ο κόσμος να τρέχει να βοηθήσει τον αναβάτη που τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο newsit.gr το τι συνέβη: «Περίπου δύο και κάτι είχε σταματήσει το τρόλεϊ στο σημείο και ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο το παιδί με την μηχανή έπεσε από πίσω από το τρόλεϊ έμεινα στον τόπο από τον θόρυβο που ακούσαμε το παιδί πρέπει να έτρεχε και μάλλον δεν είδε το τρόλεϊ που είχε σταματήσει».

