Νέα Ιωνία: Βίντεο δείχνει 2 άνδρες να ρίχνουν βενζίνη στην καφετέρια που τυλίχτηκε στις φλόγες

Επιβεβαιώνεται πλέον, με βάση τα νέα στοιχεία, το σενάριο του εμπρησμού στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, αφού, βίντεο που βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, καταγράφει δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν τον χώρο με μηχανή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ, στο βίντεο καταγράφονται οι δύο άντρες να φτάνουν έξω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.9.26). Τότε ο συνεπιβάτης κατεβαίνει από τη μηχανή, σπάει την τζαμαρία με κάποιο αντικείμενο, περιλούζει τραπέζια και καθίσματα με εύφλεκτο υλικό και βάζει φωτιά στον χώρο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο φερόμενοι δράστες έχουν εξαφανιστεί.

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Από τη φωτιά αυτή κινδύνευσαν ένοικοι πέντε διαμερισμάτων, μεταξύ των οποίων παιδιά και μία έγκυος.

Τα κίνητρα των δραστών δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια, στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 σημειώθηκε ένοπλη συμπλοκή, από την οποία ένας 39χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο ιδιοκτήτης δεν προσδιορίζει τα πιθανά κίνητρα δραστών ούτε ανέφερε αν έχει δεχθεί απειλές. Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά επιπλέον υλικό από κάμερες της περιοχής, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τη διαδρομή της προσέγγισης και της απομάκρυνσης των δραστών από την περιοχή.

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Από τη φωτιά στην καφετέρια υπενθυμίζεται ότι κάηκε ολόκληρη η τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία με εικόνες να δείχνουν εκτεταμένες φθορές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, με τα μπαλκόνια, τα αλουμίνια και τις προσόψεις να έχουν απανθρακωθεί.

Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες και μαύροι τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό ολοσχερούς καταστροφής, ενώ οι απελπισμένοι ένοικοι επιχειρούν να απομακρύνουν τα αποκαΐδια με λάστιχα και πιεστικά μηχανήματα.

Συνολικά έξι ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Μάλιστα εξαιτίας της φωτιάς 10χρονο κορίτσι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.