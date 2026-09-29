Η φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η δολοφονία υδραυλικού και η επίθεση στον γιο του πρώην ιδιοκτήτη – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται πλέον το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε τη Δευτέρα (28.09.2026) από την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, εισπνέοντας μεγάλη ποσότητα καπνού από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στην καφετέρια.

Το παιδί βρισκόταν μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας της Νέας Ιωνίας, που προσπάθησαν να γλιτώσουν από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το κτίριο και απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους άνδρες της Πυροσβεστικής μέχρι να καταφέρουν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών «δείχνουν» εμπρησμό αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

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Διάσπαρτη και σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά βρέθηκε ποσότητα εύφλεκτου υλικού, ενισχύοντας το σενάριο περί εμπρησμού. Αν και ο 22χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατέθεσε στις αρχές πως δεν έχει δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα, την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Οι έμπειροι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών. Σημειώνεται πως ο 22χρονος ιδιοκτήτης έχει καταγωγή από τη Συρία.

Ταυτόχρονα εξετάζεται προσεκτικά η υπόθεση φωτιάς με προηγούμενα αιματηρά επεισόδια που είχαν καταγραφεί στην επιχείρηση.

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Στη συγκεκριμένη καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023 είχε δολοφονηθεί ένας 37χρονος θαμώνας, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπρηστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Οι ζημιές που προκάλεσε η φωτιά στην 3όροφη πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας είναι ανυπολόγιστες. Η καφετέρια έχει καταστραφεί ολοσχερώς ενώ τεράστιες ζημιές καταγράφονται και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου έχουν λιώσει έπιπλα και έχουν καεί οι τοίχοι.